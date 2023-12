Makina e policisë përplaset me një automjet tjetër, përfundon jashtë rrugës

Dy makina janë përplasur mbrëmjen e kësaj të premte në zonën e Selitës në Tiranë, ku njëra prej tyre ishte automjet i policisë.









Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 22.12.2023, në Selitë, janë përplasur (vetëm me dëme materiale) automjeti me drejtues shtetasin A. D., me automjetin e Policisë, me drejtues shtetasin I. H.

Si pasojë shtetasi I. H., ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe automjeti ka dalë nga rruga.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.