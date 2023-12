Mposhti 84 konkurrente të tjera në Vietnam, shqiptarja rrëmben kurorën e bukurisë në “Miss Earth 2023”

Mina Sue Choi, fituesja nga Koreja e Jugut gjatë vitit të shkuar ka kurorëzuar në Vietnam shqiptaren Drita Ziri si “Miss Earth 2023”.









Me këtë kurorëzim, Ziri bëhet shqiptarja e parë që fiton këtë konkurs dhe çdo konkurs të madh bukurie ndërkombëtar.

Miss Earth është një konkurs vjetor ndërkombëtar që mbahet për të festuar “format e shumta të bukura dhe të ndryshme të faunës dhe për të promovuar më tej ruajtjen dhe mbrojtjen e planetit tonë”.

Ziri mposhti 84 konkurrente të tjera që konkurruan për titullin Miss Earth – një nga katër konkurset kryesore ndërkombëtare në botë së bashku me Miss Universe, Miss World dhe Miss International. Kjo e bëri atë mbretëreshën e 22-të të bukurisë që fitoi kurorën e shumë lakmuar të Miss Earth.

Si ambasadore e re e Miss Earth me seli në Filipine, Drita do të përfaqësojë organizatën, e cila ka avokimin e veçantë për mbrojtjen e mjedisit. Ziri pritet gjithashtu të përdorë platformën e saj për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ndikuar tek të tjerët për të ndihmuar në shpëtimin e planetit. Edicioni i vitit të ardhshëm i Miss Earth do të mbahet sërish në Vietnam.