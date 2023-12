Nuk do jetë prezantuesja e “Big Brother VIP 3”, Arbana Osmani largohet nga Top Channel? Veprimi i fundit i moderatores ngre dyshime…

“Big Brother VIP 3” duket se do të fillojë pa moderimin e Arbana Osmanit, dhe veprimi i djeshëm nga ana e prezantueses e tregon hapur këtë gjë.









Ajo ka munguar mbrëmjen e djeshme në festën e organizuar për festat e fundvitit nga Top Media dhe Digitalb.

Teksa të gjithë personazhet më me zë të “Top Medias” ishin në studio, Arbana ka zhvilluar në darkë me stafin e saj të restorantit që ka hapur prej disa javësh te Piramida. Një shenjë e qartë se prezantuesja nuk do të jetë pjese e formatit të suksesshëm, por duket se është larguar edhe nga Top Channel.

Kujtojmë që “Big Brother VIP 3” do të nisë transmetimin të shtunën e 13 janarit dhe në moderimin emisionit shumë të ndjekur, do të jetë Ledion Liço.