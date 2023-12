SPAK kërkon “arrest në shtëpi” për Sali Berishën, ish-kryeministri: Aktin më të rëndë e kreu Kushtetuesja! Ja pse vendimi i Kuvendit ishte antiligjor

Ish-kryeministri Sali Berisha, në një konferencë për mediat ku është pyetur nga gazetarët në lidhje me masën që SPAK kërkon të përcaktoj ndaj tij, nga “detyrim paraqitje” në “arrest në shtëpi”, është shprehur se nuk e ka njohur vendimin e djeshëm të Kuvendit, duke e cilësuar atë të turpshëm.









Berisha ka deklaruar se akti i rëndë sipas tij, u bë që nga Gjykata Kushtetuese, që rrëzoi kërkesën e deputetëve të opozitës për pezullim të masave për të.

Sali Berisha: Siç keni konstatuar, ky proces nisi gjithçka mbi këtë piramidë mashtrimi që paraqita. Ky proces vazhdoi me shpalljen e masave shtrënguese ndaj meje, duke shkelmuar me dy këmbë Kushtetutë neni 73, pika 2 dhe nenin 83. Me këtë akt, në 32 vite pluralizëm, çdo kërkesë dhe masë shtrënguese, cilado që të ketë qenë, është vendosura vetëm për deputetin, vetëm pasi është marrë miratimi i parlamentit. Nuk ka asnjë rast në 32 vite të ketë ndodhur kjo. E them për të kuptuar pse nuk pranova.

E dyta, marrim momentin në vazhdim, për shkak të refuzimin tim për të mbrojtur Kushtetutën, unë nuk zbatova vendimet por ndoqa rrugën për të mos injoruar këto institucione të kapura dhe ndoqa rrugën e ankimimit. Këta jo vetëm që nuk tërhiqen, por i drejtohen kuvendit që më kërkesën për të rënduar masën që ky nuk ka zbatuar masën. Shumë zor që sigurimi i shteti të guxonte deri këtu, ai guxonte po të thoshte Enver Hoxha. Nuk merret një hap i tillë, nuk e ke parlamentin prokurori. Kur pash se skapistët i kërkuan Parlamentit atë që nuk i kërkonin dot kurrë unë refuzona të shkoj në komision, për të legjituar një vendim të paligjshëm. A mundet që një komision që është për shkak të pushteti ligjvënës, të poshtërohet në këtë mënyrë. Prokurorët e kishin të hapur të çonin dosjen e plotë dhe të kërkonin masa të tjera, por jo në këtë mënyrë. Komisioni parlamentar ne 6 faqe i ka vendime, jo fakte. Në 3 orë e gjysmë, avoketërit e mi në 3 orë zbërthyen gjithçka, dhe konstatuan nëse mund të pranohej ky vendim. Kurrë, sepse ky komisionin përligji marrjen e pushtetit nga Edi Rama.

Deputetët e opozitës iu drejtuan GJK, organit që ka detyrimin që shqyrtojë konflikualitetin e kompetencave të pushteteve. Aktin më të rëndë e ka treguar GJK. Janë treguar njerëz me zero moral ligjor.