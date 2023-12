“Dhuratat i pranon edhe mbreti”, Abilaliaj kërkon fitoren e Partizanit: E mposhtim Erzenin, me Egnatian ndikuan…

Në vetëm pak muaj si trajner, Arbër Abilaliaj ia ka dalë të fitojë trofeun e parë, teksa ende nuk numëron asnjë humbje në krye të Partizanit. Pas finales së Superkupës, në një prononcim për mediat, ai ia vë syrin kthimit te fitorja në kampionat ndaj Erzenit, në ndeshjen e së dielës në “Air Albania” në 17:00. Vlonjati shprehet se kjo ndeshje duhet fituar patjetër. Ndërkaq, i ngacmuar për “dhuratat” e Egnatias, përgjigjet me një batutë.









E prisnit që në një karrierë kaq të shkurtër si trajner të fitonit një trofe?

Nuk e kisha menduar asnjëherë. Është një moment i bukur, moment triumfi i një pune jashtëzakonisht të madhe, që ka nisur më herët.

Arritët të fitonit pas gjashtë barazimesh radhazi. Çfarë ndryshuat këtë herë?

Kam qenë i kënaqur edhe në ndeshjet ndaj Skënderbeut dhe Kukësit duke pasur parasysh që sapo na janë kthyer disa lojtarë nga dëmtimi dhe nuk janë në formën e tyre maksimale. Po ta keni vënë re, ato ndeshje për lojën që kemi treguar i meritonim t’i fitonim. Kur bëhet fjalë për trofe, pesha e fanellës së Partizanit është e kundërta me atë të Egnatias. Rrogozhinasit patjetër që janë klub me vlera, por ka të bëjë historia dhe mentaliteti në këto ndeshje teke.

Rrapaj vijon të shkëlqejë. Direkt pas “Topit të Artë”, shënon golin vendimtar të Superkupës. Si ju duken këto paraqitje të tij?

Në pjesën më të madhe të kohës unë Rrapajn e kritikoj, sepse pres akoma më shumë nga ai. Por patjetër që është një vlerë e shtuar për Kategorinë Superiore. Është lojtari që ka performuar më mirë vjet, vazhdon edhe sivjet. Është një nga lojtarët me më shumë minuta në këmbë në kampionatin shqiptar, kështu që është normale dhe e drejtë, që zgjidhja të vinte nga lojtari ynë më i rëndësishëm.

Mund të themi se për mënyrën se si shkoi ndeshja Egnatia në mënyrë të paqëllimshme ju bëri “dhuratën” e festave?

Dhuratat i pranon edhe mbreti, kështu që ne në momentin që e dinim se Egnatia ka qejf të qarkullojë topin dhe nuk e godet asnjëherë kot, e kishim punuar çdo gjë në detaj, edhe në mënyrën se si duhej të bënim presionin. Gjithashtu, faulli që u dha në favor të portierit besoj se ishte shumë bujar. Faulli i dytë që iu dha Sherrit, sepse ne do të kishim shënuar dy gola.

Si ndikon ky trofe në të ardhmen tuaj si trajner?

Trajneri nuk ka as të shkuar, as të ardhme. Flitet vetëm për të tashmen. E shijojmë Superkupën, por në ndeshjen e radhës me Erzenin do të jetë përsëri në diskutim çdo gjë.

DENIS LALA – PANORAMASPORT.AL