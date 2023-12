FOTOT/ “Më ndryshove jetën”- Fifi merr propozimin për martesë në skenë!

Këngëtarja e njohur Fifi ka marrë propozimin për martesë në skenën e Dancing With The Stars.









Pas performancës në skenë, ajo është surprizuar nga partneri i saj, Adis Patushi, i cili i kërkoi të martohen bashkë.

Fillimisht në monitor u shfaq një mesazh nga Adisi, ku shkruhej: “Fifi faleminderit që më bën kaq të lumtur! Ti je dielli dhe hëna ime. Je njeriu që më ndryshoi krejt jetën! Të dua”.

Më pas në skenë u shfaq partneri i këngëtares, duke bërë që Fifi të emocionohej dhe të dy të përloteshin.

“Je shumë e bukur, a do të martohesh me mua”, iu drejtua ai.

Dhe padyshim që përgjigja e këngëtares ishte “Po”.

Çifti janë prindër të një djali të quajtur Theo Mal, që erdhi në jetë në Amerikë në 25 prill 2024. Ndërkohë Adis Patushi është baba edhe i një djali, Troi, me ish bashkëshorten, Adrola Dushi.

E pyetur në një intervistë pak ditë më parë, Fifi u shpreh se dasma nuk ishte në planet e saj të afërta dhe se ende nuk e kishin diskutuar me Adisin.

Ajo tha se dëshiron një dasmë tradicionale dhe jo një ceremoni me 50 veta, duke shtuar se kur të martohet “do të dëgjohet Shkup e Shkodër”.

“Avash, avash. Unë dua një dasmë tradicionale, nuk dua të bëj një ceremoni me 50 veta. Unë po u martova do e marrë vesh nga Shkupi në Shkodër themi andej nga ne. Dasma ime do dëgjohet Shkup e Shkodër.

Nuk e kam folur akoma me Adisin sepse nuk kemi qenë në atë fazë që kam dashur për të folur për dasmë. Kemi plane shumë më të bukura përpara, dasma është një gjë qejfi, ne çunin e kemi bërë”, tha këngëtarja.

Kujtojmë se Fifi dhe Adisi u bën çift vitin e kaluar pas përfundimit të Big Brother Vip 1 ku këngëtarja ishte konkurrente bashkë së bashku me kushëririn e Adisit, Kledin.

Shkak për njohjen e tyre u bë pikërisht modeli, nga e cila u kurorëzoi një lidhje të bukur dashurie.