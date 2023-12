“Janë të trembur nga opozita, s’e kontrollojnë dot më”- Berisha: Nuk rrëmbejmë armët të përleshemi me bandat, por Rama e ka të qartë se…

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur se kreu i qeverisë Edi Rama është i trembur nga opozita pasi nuk e kontrollojnë dot më.









“Janë të tmerruar, janë të trembur nga opozita që nuk e kontrollojnë dot më. Rama e ka të qartë si drita e diellit se në pushtet nuk mund të qëndrojë më”, tha Berisha.

Lideri demokrat u shpreh se nuk do të “rrëmbejmë armë të përleshemi me bandat”, por theksoi se do të përdorin çdo mjet të mosbindjes civile për të përmbysur Ramën.

“Nuk rrëmbejmë armë të përleshemi me bandat, por përdorim çdo mjet të mosbindjes civile për të përmbysur Ramën. Një kohë kthese reale”, shtoi ish-kryeministri.