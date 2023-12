Pas ndarjeve dhe ribashkimeve, Luana Vjollca kërkon një fëmijë! Çfarë po ndodh me marrëdhënien e moderatores me Krenar Çoçajn

Luana Vjollca sapo ka mbyllur një vit televiziv, ku ka qenë e pranishme me dy formate. Tashmë edhe për të tashmë është koha për pak pushim.









Moderatorja po shijon pushimet e saj në New York, bashkë më motrën, Marinën. Ajo ka ndarë shumë momente me ndjekësit e saj në Instagram gjatë pushimeve, ku nuk ngurron as të tregojë momente me mbesën e saj, Marget.

Në një video duket ajo duke shtyrë karrocën e të voglës. Në një video tjetër që ka postuar në TikTok, filteri i tregonte asaj parashikimet për vitin 2024, dhe i jep një emoji bebi

Moderatores duket që i ka pëlqyer kjo dhe ka shkruar: ”Hajde ma shpejt”.

Prej vitesh ajo është në një lidhje me Krenar Çoçaj, histori kjo që pak ka zgjedhur të ndajë me ndjekësit. Për të gjithë ata që e njohin çiftin, kjo histori ka pasur ulje dhe ngritjet e saj, ku shumë shpesh dyshja edhe i ka dhënë fund.

Megjithatë, prej gati 1 viti kjo marrëdhënie duket më e konsoliduar, duke qenë se çifti shihet kudo së bashku.

Kjo ka bërë që të dy të mendojnë edhe të ardhmen së bashku, ku natyrisht fëmija është në planet e tyre. Megjithatë, mbetet për tu parë, nëse Luana shumë shpejt do të na japë lajmin e mirë për jetën private.