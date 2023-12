VIDEO/ Totenhemi mposht Evertonin, Luton shtang Njukasëllin. Njihuni me rezultatet dhe renditjen e Premier Ligës

Kanë përfunduar 4 duelet të vlefshme për javën e 18-të në Premier Ligë.









Totenhemi ka mposhtur Evertonin me rezultatin 2-1. I pari që zhbllokoi duelin ishte Riaçarlison (VIDEO) dhe në të 18′ Son dyfishoi shifrat (VIDEO). Goli i vetëm për miqtë u shënua nga Gomez.

Lutoni ka bërë befasinë duke mposhtur Njukasëllin me rezultatin minimal 1-0. Goli i vetëm i sfidës u shënua nga Tovnsend. (VIDEO)

Dueli mes Notingamit dhe Bornmuthit përfundoi me rezultatin 2-3. Bërnlej ka fituar në transfertën me Fulhemin me rezultatin e pastër 2-0.

REZULTATET

TOTENHEM 2-1 EVERTON

LUTON 1-0 NJUKASËLL

NOTINGAM 2-3 BORNMUTH

FULHEM 0-2 BËRNLEJ

RENDITJA

