Dorëheqja e Jorgo Goros, reagon nga qelia Fredi Beleri: Kryeministri po kërkon të vendosë përkohësisht një kryebashkiak! Unë po e ndihmoj duke i thënë se…

I mirëpres hapat e rëndësishëm të z. Rama drejt realitetit. Megjithatë, në raport me çfarë duhet të bëjë në mënyrë imediate, ky është vetëm një gjysëm hapi. Jam informuar se kryeministri po kërkon personalisht të vendos dikë si kryetar bashkie tranzitor. Madje, në postimin e tij ai u shpreh se do të ndjekë “praktikat më të mira evropiane”. Po e ndihmoj edhe unë në këtë kërkim të tij duke nënvizuar se:

Çdokush që do të marrë përkohësisht postin e kryetarit të bashkisë deri në lirimin tim nga burgu dhe kryerjen e betimit, duhet medoemos të jetë njëri prej këshilltarëve bashkiakë, pjesë e kualicionit zgjedhor fitues të zgjedhjeve vendore të majit 2023. Ky person kurrsesi nuk mund të jetë dikush që nuk ka asnjë lidhje me votën e popullit të Himarës dhe aq më shumë nuk mund të jetë nga një zonë tjetër që nuk i përket Bashkisë Himarë. Këtë thonë “praktikat më të mira evropiane”. Çdo përpjekje e z. Rama për të “mbjellë” një njeri të tij, larg interesave dhe zgjedhjeve të popullit të Himarës, vjen në kundërshtim me parimet demokratike dhe është rrënjësisht e gabuar.