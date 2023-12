“Kryebashkiaku i përkohshëm i Himarës pritet të emërohet para Vitit të Ri”- Kathimerini zbulon prapaskenat e dorëheqjes së Jorgo Goros: Lëvizja e Ramës, për të ekuilibruar marrëdhëniet shqiptaro-greke

Mediat greke edhe sot vazhdojnë ti kushtojnë vëmendje lajmit se një ditë më parë Jorgo Goro ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i bashkisë së Himarës. “Kathimerini” shkruan se “synimi i qeverisë shqiptare është që të emërojë një kryebashkiak të përkohshëm para vitit të ri”.

“Qeveria shqiptare po punon aktualisht për krijimin e një kuadri ligjor që do të mundësonte emërimin e një kryetari të përkohshëm bashkie, në përputhje me arsyetimin e paraqitur në deklaratën e fundit të kryeministrit Edi Rama.

Synimi është të sigurohet që kryebashkiaku i përkohshëm, që pritet të jetë anëtar i pakicës kombëtare greke, të zgjidhet përpara vitit të ri. Kjo lëvizje strategjike e Ramës perceptohet në Tiranë si një katalizator potencial për rivendosjen e një ekuilibri të ekuilibruar në marrëdhëniet greko-shqiptare”, shkruan e përditshmja greke Kathimerini.

Beleri, një grek etnik, është burgosur në pritje të gjyqit që nga maji me akuza për blerje votash pas arrestimit të tij në prag të zgjedhjeve komunale të cilat ai fitoi kundër kandidatit socialist Jorgo Goro.

Në një postim në rrjetet sociale, ku pranon krizën në bashkinë e Himarës, kryeministri Edi Rama e kishte etiketuar Belerin si “kryetar i zgjedhur” dhe Goron “kandidatin e mundur pa legjitimitet”, thuhet në shkrimin e gazetës greke.