Nuk kontrollonin automjetet me mallra në Kakavijë, detajet nga arrestimi i doganierëve në Kakavijë

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka dhene detaje lidhur me operacionin ku u arrestuan përgjegjësi i turnit A.A dhe E.Sh, doganier fizik në të njëjtën degë nën akuzën se kanë marrë rzshfet për të mos kontrolluar disa kamionë me mallra që kalonin në pikën kufitare.









Lidhur me këtë operacion mësohet se janë arrestuar edhe 6 persona, shoferë të automjeteve që kishin mallra të kontrabanduara dhe kalonin pa u kontrolluar. Konkretisht janë arrestuar

– V.D., 40 vjeç;

– ⁠TH.M., 48 vjeç;

– ⁠R.I., 41 vjeç;

– ⁠A.XH., 45 vjeç;

– ⁠A.M., 50 vjeç;

– ⁠F.O., 39 vjeç;

Ndërsa janë shpallur në kërkim A.M me detyrë doganier i parkimit si dhe 3 punonjës të kontrabandës të identifikuar si F.R., N.S. dhe G.SH.

Policia ka ndaluar 4 kamiona të tonazhit të rëndë, një trajler me rimorkio dhe një furgon të ngarkuar me mallra të ndryshëm, të papajisur me dokumentacionin përkatës për mallrat e importuara.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar disa dhjetra ton mallra të padeklaruara, aparate telefonikë celular, vlera monetare, etj.