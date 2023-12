VIDEO/ Çelsit nuk i bën derman as Broja titullar, londinezët nuk i shpëtojnë dot “kafshimit të ujqërve”

Çelsi e nisi ndeshjen me Armando Brojën titullar në transfertë ndaj Ulves, por londinezët edhe në këtë takim kanë zhgënjyer. Skuadra e Poçetinos ka marrë humbjen e radhës, ku janë mundur në shifrat 2-1 në transfertë. Pjesa e parë e ndeshjes u mbyll në shifrat 0-0, ndërsa e dyta nisi me vrull nga vendasit. Pas dy pretendimeve për penallti, në minutën e 53-të Ulves gjen golin me Lemina.









Pesë minuta pas pësimit të golit mbaron ndeshja edhe për Brojën, që pak dha në këtë takim dhe në vend të tij hyri Mudrik. Vendasit dyfishojnë rezultatin në minutën e tretë shtesë me Dohertin, por Çelsi nuk dorëzohet dhe në minutën e 96-të shënon me Nkunku. Londinezët u kujtuan vonë, por nuk arritën që ta shmangin humbjen edhe pse u luajt edhe çerek ore shtesë pas 90-minutëshit. Pas 18 javësh Çelsi mban vendin ë 10-të në renditje me 22 pikë, 18 pikë larg vendit të parë.

UOLVES 2-1 ÇELSI

Lemina 51′, Doherti 90+3’/ Nkunku 90+6′

Goli i Nkunku (VIDEO)

Goli i Dohertit (VIDEO)

58′ Vjen momenti i zëvendësimit për Armando Brojën. Sulmuesi i Kombëtares ia lë vendin ukrainasit Mudrik.

53′ Ulves pretendon për penallti, por vazhdon loja. (VIDEO)

Goli i Leminas (VIDEO)

