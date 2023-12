Fotot e nxjerrin zbuluar, Dea Mishel rikthehet me ish-in?

Dea Mishel Hoxha ishte një ndër banoret më të komentuara gjatë edicionit të dytë të “Big Brother VIP”, e cila qëndroi për plot 133 ditë dhe arriti të ishte një ndër katër finalistët e spektaklit.









E natyrisht si për çdo personazh publik, një interes të shtuar ka edhe për jetën private. Në lojë Dea u fut dhe doli si beqare, pavarësisht se përgjatë qëndrimit në shtëpi, pati disa flirte. Edhe pas garës, në deklaratat e saj, ajo vijonte të ishte beqare.

Por duket se pas daljes nga reality show, Dea Mishel dea ka vendosur që t’i kthehet historisë së vjetër të dashurisë. Në foton e publikuara nga Panorama Plus nga Parisi, shihet Dea në shoqërinë e të dashurit të saj Isli Muça.

Duket se çifti ka vendosur që t’i japë një tjetër shans njëri-tjetrit.

Kujtojmë që pak kohë më parë ajo tha se pavarësisht se ishin ndarë, ajo nuk mund të shohte një mashkull tjetër, pasi për të ai ishte më i miri.

“Unë vetëm ashtu mund të jem e lidhur me dikë. Por nuk them dot fjalë të këqija për atë, pavarësisht se vuajta shumë kur u ndava. Pavarësisht se ai më bëri mua që ta shaja sa se ke idenë. Por kur e kthej në kohë, nuk e shaj dot dhe s’e krahasoj dot. S’besoj që do njoh dikë aq të mirë sa ai, ma neverit çdo mashkull tjetër”, deklaronte Dea.