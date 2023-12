Jo vetëm Konte, vendin e Piolit mund ta zërë dhe ish-mbrojtësi i Milanit. Vendimtare është…

Stefano Pioli vazhdon të ketë besimin e Xherri Kardinales, edhe pas barazimit ndaj Salernitanës dhe 72 orëve që pasuan atë ndeshje. Megjithatë, ky besim nuk është i pakufizuar dhe kushtëzohet nga fusha. Më saktë, vendi i katërt në kampionat, objektiv minimal dhe thelbësor. Kuqezinjtë aktualisht zënë vendin e tretë, +2 nga Bolonja e vendit të katër dhe avantazhi duhet absolutisht të ruhet.









Kjo është arsyeja pse ndeshja e së shtunës kundër Sasuolos merr një vlerë themelore sepse humbja është e ndaluar. Zero pikë në sfidën e fundi të vitit mund të përfundojnë para kohe aventurën kuqezi të Piolit që nëse reziston, duhet t’i falet meritës së alternativave për rolin e tij.

IBRA E ABATE – Me një këmbë e gjysmë jashtë rrugës së titullit dhe një rënie në Ligën e Europës, bëjnë që puna e trajnerit të gjykohet, pothuajse ekskluzivisht, nga performanca në kampionatin e Zhirusë me shokë. Gabimet e mëtejshme janë të ndaluara. Në rastet e nokauteve të tjera apo vendosjen në diskutim të kualifikimit për Ligën e ardhshme të Kampionëve, pushimi nga puna do të ishte i pashmangshëm.

Për momentin, shtigjet janë Tudor dhe Donadoni, por nuk janë të mbështetura, ndaj ajo më e besueshme çon në punësimin e të papunit Antonio Konte. Rroga e tij prej më shumë se 12 milionë eurosh trembin kuqezinjtë që po meditojnë edhe prejardhjen e Injacio Abates nga të rinjtë në stolin e ekipit të parë.

E çiftuar me Zlatan Ibrahimoviçin, i cili konsiderohet si bileta “më e mundshme”, siç raportohet edhe nga “La Repubblica”. Shpresa në “Casa Milan”, megjithatë, është që të shihet suedez i vetëm në menaxhim në javët e ardhshme, kjo do të thoshte që Milani ka rinisur të vrapojë përsëri.

Për sezonin e ardhshëm, ndërkohë, shqyrtohen Igor Tudor, Tiago Mota dhe Françesko Farioli i Nisës, ndërkohë që përparësi do të kishte Konte. Gjithmonë nëse Milani arrin ta joshë që tani.

Përgatiti: REINOLD BAKALLI – PANORAMASPORT.AL