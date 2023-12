Mariah Carey thyen rekordin me këngën e Krishtlindjeve, ja sa klikime ka marrë këngëtarja këtë kohë festash. Zbuloni top 5-shen

Këngëtarja e njohur, Mariah Carey ka rikonfirmuar vendin e saj si “Mbretëresha e Krishtlindjeve” duke thyer një tjetër rekord pikërisht në kohën e festave, më këngën e saj mjaft të famshme për Krishtlindje.









Këngëtarja e “All I Want For Christmas Is You” ka riafirmuar edhe një herë vendin e saj në krye të top-listave të Spotify, duke thyer një rekord që i vendosi vetes vitin e kaluar.

Me 23.7 milionë klikime, kënga ka kaluar rekordin e vitit të kaluar prej 21.2 milionë.

Kjo gjithashtu përputhet me rihyrjen e saj në vendin e parë në Billboard Hot 100, duke shënuar javën e 59-të të këngës në vendin e parë që kur u publikua për herë të parë në 1994.

Shpërthimi i rekordeve vjen vetëm disa javë pasi dukej se ajo do të rrëzohej nga froni nga 79-vjeçarja Brenda Lee, e cila u rendit në vendin e parë për herë të parë në gjashtë dekada, falë një shtytjeje të një tjetër klasike të Krishtlindjeve, “Rockin’ Around The Christmas Tree”.

Ndërsa kënga “Jingle Bell Rock”, i cili u publikua për herë të parë në vitin 1957, zuri vendin e tretë.

Përfundimi i top pesëshes shumë festive ishte Wham’s “Last Christmas”, publikuar për herë të parë në 1986 dhe “A Holly Jolly Christmas” nga Burt Ives, i cili u regjistrua në 1964.

“Kur shkrova “All I Want For Christmas Is You”, nuk e kisha idenë absolutisht se çfarë ndikimi do të kishte kënga në mbarë botën” u shpreh Carey për këngën e saj në vitin 2021. “Jam shumë mirënjohëse që kaq shumë njerëz gëzojnë me mua çdo vit”, shtoj ajo.

Megjithatë, kënga e famshme e Krishtlindjeve pasohet nga një sërë akuzash dhe më një padi të dytë për shkeljen e të drejtave të autorit, dhe nuk është e vetmja këngë festash që ka një të tillë.

Carey është paditur nga kompozitori Andy Stone, interpretues në grupin me bazë në New Orleans, Vince Vance & the Valiants, për 20 milionë dollarë për shkeljen e të drejtës së autorit, sepse grupi publikoi një këngë me të njëjtin emër në 1989, pesë vjet përpara se Carey të kryesonte listën vjetore.

Sipas Forbes , Stone paraqiti një ankesë në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Qendror të Kalifornisë në fillim të nëntorit duke pretenduar se kënga e Carey ka ngjashmëri të jashtëzakonshme me tekstin dhe përparimet e akordit të këngës së Stone.

Ai pohon “50 për qind e fjalëve janë të njëjta, pothuajse në të njëjtin rend.”

Të dyja këngët përmbajnë tekste që thonë se “don’t want” gjëra tipike të Krishtlindjeve, si dhurata apo çorape, në vend të kësaj deklarojnë “all I want for Christmas is you”.