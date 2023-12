Sekreti i bakllavasë qëndron tek arrat, ja si të zgjidhni të duhurat që ëmbëlsira e Vitit të Ri të jetë plot shije

Arrat janë burim i pasur i acideve yndyrore omega-3, tejet të rëndësishme për një jetë të shëndetshme.









Ato ofrojnë vitamina, minerale dhe shumë përfitime për organizmin. Arrat janë pjesë e pandashme e traditës së gatimit në ndërrimin e viteve, si dhe janë edhe fatsjellëse.

Si të zgjidhni arrat e duhura për bakllavanë

Tregjet dhe rrugët janë të mbushura plot me shitës ambulantë që shesin thasë plot e për plot me arra, me premtimin se ato janë më të mirat.

Kudo që t’i blini, këshillohet që të jemi të kujdesshëm në blerjen e arrave. Sipas tyre, si fillim duhet të vëzhgojmë lëvozhgën e arrave. Ajo duhet të jetë e plotë, të përçojë aromën dhe mbi të gjitha të mos ketë shenja myku.

Në brendësi, arra duhet të jetë e fryrë, e bollshme, jo e rrudhur por me një ngjyrë të çelët. Arra në brendësi nuk duhet të jetë shumëngjyrëshe ose me nuanca. Përkundrazi, ngjyra e arrës duhet të jetë e zbehtë, e artë dhe homogjene.

Në momentin që pastron arrën nga lëvozhga, prej saj nuk duhet të dalë pluhur. Nëse arra ka një aromë specifike të vjetër, atëherë nuk është e freskët por e vitit të shkuar. Arrat e vjetra mbajnë ngjyrë të verdhë të çelët dhe nuk duhen blerë.

Mesorja e arrave duhet të jetë e plotë. Nëse arra është vjetër, mjafton ta tundni pranë veshit. Nëse dalloni një zhurmë të fortë si bubullimë, atëherë arra është e vjetër. Arra që është e freskët, ndahet dhe çahet më me vështirësi.

Një tjetër aspekt ndaj të cilit duhet të tregoni kujdes është thatësira. Arra e mirë dhe e freskët nuk duhet të ketë lagështi brenda saj apo mbi lëvozhgë. Pas blerjes, arrat duhet t’i ruani në një vend të thatë, të errët dhe mundësisht në ngrirje./AgroWeb.org