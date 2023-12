“Të bllokuar dhe demotivuar nga rezultatet”, rrëfehet sulmuesi i Tiranës: Ja e ardhmja ime te bardheblutë (E PLOTË)

Tirana i jep një “shuplakë” Egnatias dhe tregon se është e frikshme kur skuadra ka dëshirë për të fituar. Një nga protagonistët absolutë të bardhebluve rezultoi Liridon Latifi, i cili realizoi një dygolësh në fitoren 0-5 që kryeqytetasit arritën në Rrogozhinë.









Në një intervistë ekskluzive për “Panorama Sport”, Latifi u shpreh se kjo është Tirana e vërtetë dhe se do të vijojë të qëndrojë te kryeqytetasit të paktën deri në fund të sezonit.

Latifi, fitoni me Egnatian kryesuese me rezultat të thellë duke gjetur dy herë rrugën e rrjetës, si ndiheni?

Ishte një ndeshje që e kishim përgatitur mirë, pasi e dinim që do luanin me një kundërshtar solid që me meritë ka kryesuar tabelën e klasifikimit. Skuadra dhuroi një paraqitje dinjitoze dhe në fund u shpërblyem për atë që dhuruam në fushën e lojës. Jam i kënaqur për golat, pasi sulmuesit maten me finalizimet, por më shumë jam i lumtur për tri pikët për ta mbyllur vitin me një rezultat optimist.

A ishte kjo kthesa sa u takon rezultateve te Tirana?

Është një fitore që na ngre moralin dhe motivimin për të vijuar përpara. Skuadra ka vuajtur në aspektin psikologjik për shkak të rezultateve jo të kënaqshme. Këtu duhet të mos gabosh kurrë, pasi Tirana është një klub i madh ku çdo sezon luan për maksimumin. Kemi kaluar momente jo të mira dhe kjo na ka penguar të shprehemi ashtu siç dimë në fushën e lojës. Ngërçi psikologjik të demotivon, megjithatë pushimi tani mendoj që do na ndihmojë sadopak për t’u kolauduar për pjesën e mbetur të sezonit.

E kishit menduar që do fitonit kaq lehtë kundër Egnatias?

Nuk ishte e lehtë dhe nuk fituam lehtësisht. Egnatia luajti mirë dhe mund të kishte barazuar në fillim të pjesës së dytë, dalja me karton të kuq që u pasua edhe me golin e dytë të Tiranës bëri që ekuilibrat të prishen në fushën e lojës. Egnatia është një skuadër që fazën e parë na mundi dhe ka futbollistë me kualitet pavarësisht rezultatit të sotëm.

Do të vijoni të luani për Tiranën, pasi thuhet se keni pasur oferta në prag të merkatos së janarit?

Oferta kam pasur, por unë jam lojtar i Tiranës dhe kam edhe 1 vit e gjysmëkontratë me bardheblutë. Kemi një marrëdhënie të mirë, pasi kemi besimin e ndërsjellë dhe në këto kushte do të vijoj të djersis për këtë fanellë. Unë nuk mendoj për të ardhmen, por mundohem të punoj çdo ditë për të dhënë më të mirën për klubin ku luaj.

Janë luajtur dy faza, kë shikoni rivalin kryesor për titullin kampion?

Titulli referuar edhe formulës do të përcaktohet në “Final Four” deri atëherë është një rrugë e gjatë përpara. Sa u takon rivalëve besoj se ekipet që do të rivalizojmë për titullin janë Egnatia dhe Partizani. Dy skuadra që janë në vendet e para dhe kanë kualitete në organikën e tyre. Ne jemi Tirana dhe do të bëjmë gjithçka për të ngritur lart trofeun.

Pas këtij dygolëshi, çfarë u premtoni tifozëve bardheblu?

Së pari, gjej rastin t’i falënderoj tifozët, pasi përtej rezultateve ata janë gjithmonë pranë skuadrës duke na përkrahur kudo ku luajmë. Liridoni sa herë futet në fushë mundet të japë maksimumin dhe do ta bëj këtë për sa kohë të jem futbollisti i Tiranës. I premtoj se bashkë me skuadrën do të rikthemi aty ku i takon Tiranës për të bërë krenar vetenë por edhe për të lumturuar sadopak tifozët tanë të mrekullueshëm.

ISA HALILI – PANORAMASPORT.AL