Merkato elitare për ngjitjen, Elbasani arrin akordin me mesfushorin e Tiranës

Me mbylljen e kampionatit, në Elbasain kanë hedhur direkt sytë nga merkato. Verdheblutë nuk duan kurrsesi që të vënë në diskutim ngjitjen, por nga ana tjetër synojnë ta arrijnë atë edhe duke u shpallur kampionë.









Për këtë arsye, në ditët e para të muajit janar, me shumë gjasa do të shohim në ekip edhe përforcimet. Bëhet fjalë vetëm për lojtarë që bëjnë diferencën dhe që do të firmosin përtej këtij sezoni. Plani nuk është vetëm Kategoria e Parë, pasi po mendohet edhe për vitin e ardhshëm në elitë. Kjo, nëse ky objektiv do të arrihet.

Deri tani është afruar braziliani Leo Fernandesh, i cili stërvitet me grupin prej disa ditësh. Pritet që së shpejti të firmoset kontrata, pasi edhe të dhënat si lojtar i ka brenda pritshmërive të ekipit.

HILA – Burime të besueshme të “Panorama Sport” pranë kampit verdheblu, pohojnë se lojtari i parë që mund të zbarkojë në Elbasan është Ardit Hila. Një ish i skuadrës elbasanase, i cili aktualisht është futbollist i Tiranës, por më shumë duket i larguar për shkak të problemeve kohët e fundit. Burimet theksojnë se mesfushori ka pasur një takim me drejtuesit verdheblu dhe parimisht ka një akord, sepse të dyja palëve u intereson një bashkëpunim.

Edhe më herët Hila nuk e ka fshehur dashurinë e tij për Elbasanin, ekipin e vendlindjes dhe nga ku nisi karrierën. Gjasat janë që 31- vjeçari të jetë goditja e parë “big” në merkaton e janarit, edhe pse për të ka një interesin nga ekipi i Vllaznisë. Megjithatë, me parë lojtari duhet të mbyllë bashkëpunimin me Tiranën, për t’u rikthyer në Elbasan, sepse ende është një lojtar bardheblu.

VLADIMIR MEMA-PANORAMASPORT.AL