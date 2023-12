Orges Shehi është zyrtarisht trajneri i Partizanit.









Lajmin e ka bërë me dije vetë klubi i kuq, i cili ka prezantuar teknikun që shpalli kampion Tiranën përpara dy sezonesh.

Ditën e nesërme në orën 11:00 do të bëhet prezantimi i durrsakut, teksa ai do të zërë vendin e Arbër Abilaliaj, i cili do të rikthehet dhe njëherë të jetë vetëm drejtori sportiv i “demave”.

View this post on Instagram A post shared by FK PARTIZANI (@fkpartizani)