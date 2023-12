EKSKLUZIVE/ Zbulimi i vitit, rrëfehet mbrojtësi i Kombëtares: Europianin dua ta shijoj, si e kalova “provimin” me Silvinjon

Të gjithë u çuditën kur Lokomotiva e Moskës shpenzoi 3 milionë euro për Mario Mitajn verën e kaluar. Thënë kjo, pasi shifër e lartë për një mbrojtës të majtë që sapo kishte mbushur 19 vjeç dhe më shumë ndeshje kishte luajtur me ekipin e dytë të AEK-ut sesa me të parin.









Sezoni i parë ishte i vështirë në Rusi, ku një pjesë të ndeshjeve Mitaj i kaloi në stol, por me kalimin e kohës, ai tregoi se ato 3 milionë euro nuk janë shpenzuar kot për të. Ky vit ishte magjik, pasi Mario po luan në kampionatin rus më shumë se sezonin e kaluar, por gjithashtu “blindoi” krahun e majtë në Kombëtaren shqiptare.

“Ndeshja më e vështirë për mua ishte me Moldavinë në shtëpi, kjo pasi nuk duhet të zhgënjeja trajnerin Silvinjo që më besoi”, thotë Mitaj në një intervistë ekskluzive për “Panorama Sport”. Mbrojtësi i majtë shprehet se është me fat që do të luajë ndaj Italisë, Spanjës dhe Kroacisë, pasi gjithmonë ka admiruar mënyrën e tyre të lojës.

Mitaj, jeni pjesë e Lokomotivës së Moskës, si e mbyllët gjysmën e parë të kampionatit në Rusi?

Gjysmën e parë të sezonit besoj se e mbyllëm mirë, aktualisht jemi në vendin e katërt në kampionat, por edhe në Kupë jemi shumë mirë për momentin.

Mesa shoh, ju rifilloni në mars me ndeshjet, kështu që do të keni kohë për pushime, ku do t’i kaloni ato?

Megjithëse kam një muaj pushime, pjesën më të madhe do e kaloj me familjen time dhe me shoqërinë në Greqi.

Çfarë menduat kur Silvinjo ju besoi formacionin ndaj Moldavisë në qershor?

Një ndjenjë shumë e mirë dhe patjetër realizime ëndrrash. Njëkohësisht edhe një detyrë për mua që të punoj maksimalisht dhe të justifikoj veten.

Sinqerisht, e kishit menduar ndonjëherë se mund të ishte një vit kaq i suksesshëm?

Pavarësisht se dëshirat ishin, të them të drejtën nuk e besoj se do të më ecnin kaq mirë punët. Falë Kombëtares që më besuan, çdo gjë eci mirë dhe i falënderoj shumë për mundësinë që më dhanë.

