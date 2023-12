Gjykata e Lartë ktheu çështjen e vulës në Apel, zëdhënësja e PD-së: Aleanca e kullave Rama-Berisha nuk do ta mbajnë dot peng PD

Zëdhënësja e Partisë Demokratike ka bërë një reagim për median, në lidhje me vendimin e Gjykatës së Lartë për të kthyer çështjen e vulës në Apel.









Në fjalën e saj, ajo thekson se “aleanca e kullave Rama-Berisha nuk do ta mbajnë dot peng PD.”

Ndërsa shton se “PD pret që me shpejtësi dhe pa vonesë gjykata e Apelit të shqyrtojë këtë çështje për të mbyllur njëherë e mirë diskutimet rreth PD.” Ndërsa shton se “PD pret që me shpejtësi dhe pa vonesë gjykata e Apelit të shqyrtojë këtë çështje për të mbyllur njëherë e mirë diskutimet rreth PD.”

Reagimi i zëdhënëses së Partisë Demokratike:

Berisha ka dy vjet që i mban me gënjeshtra mbështetësit e tij për t’i përdorur si mburojë ndaj halleve me drejtësinë me SHBA apo me Britaninë e Madhe. Fitorja e sotme e pretenduar e Berishës është njësoj si ajo në Francë kundër Sekretarit të Shtetit të SHBA.

I vetmi ndryshim i sotëm është se PD vazhdon ringritjen e saj dhe përgatitjen për zgjedhjet, ndërsa Sali Berisha do të duhet të përballet me akuzat për korrupsion, ndërsa është edhe në listën e zezë të SHBA dhe Britanisë së Madhe.

Sa do të mundohen, sado të investojnë në mediat e tyre me paratë e krimit dhe korrupsionit për të shpërndarë lajme të rreme, aleanca e kullave Rama-Berisha nuk do ta mbajnë dot peng PD.

PD pret që me shpejtësi dhe pa vonesë gjykata e Apelit të shqyrtojë këtë çështje për të mbyllur njëherë e mirë diskutimet rreth PD.