Humbi vajzën në aksidentin tragjik, mesazhi prekës i Vangjel Tavos për të bijën: Eva do të mbushte sot 24 vjeçe. Perëndia deshi që të festojë me engjëjt

Vajza e Vangjel Tavos, Eva Tavo, e cila humbi jetën në një aksident tragjik në autostradën “Nënë Tereza” nga Tetova për në Shkup, sot do të mbushte 24 vjeçe.









Për këtë babai i saj ka shkruar disa fjalë të ndjera në emër të tij dhe familjes, përmes një mesazhi në ‘Facebook’.

Tavo thekson se për të dhe familjen Eva ishte lumturi dhe bekim, ndërsa shton se “Perëndia deshi që ajo ta festojë me engjëjt”.

“Sot Eva do mbushte 24 vjeçe e do e festonte ditëlindjen me familjen dhe miqtë…, por Perëndia deshi që ajo ta festojë me engjëjt… Eva ishte për ne jetë, lumturi, dashuri dhe bekim, kujtimi i saj ishte, e mbetet thesar. E deshëm e do e duam përjetësisht përtej çdo fjale e përshkrimi!

Na mungon shumë e vogla ime dhe për çdo ditë të mbetur të jetës sonë, deri në frymëmarrjen e fundit, do mendojmë kujtimet më të bukura që ti na le…

Me zemrën e pikëlluar dhe lotët e fshehtë që rrjedhin nga thellësitë e shpirtit, në pamundësi të të uroj nën të ngrohtin përqafim: Festo me engjëjt Eva, shpirti im! Vangjel Tavo dhe familja”, shkruan ish deputeti Tavo.