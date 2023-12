Luajti në filmin që rrëmbeu çmimin ‘Oscar’, gjendet i vdekur aktori i njohur

Aktori koreano-jugor Lee Sun-kyun, i njohur më së shumti për rolin e tij në filmin fitues të çmimit Oscar Parasite, është gjetur i vdekur pas një vetëvrasje të mundshme në qendër të Seulit.









Policia gjeti trupin e aktorit, i cili ishte 48 vjeç, në një makinë pranë një parku të qytetit të mërkurën. Ata besojnë se Lee i dha fund jetës së tij. Policia tha më herët se kishte marrë një raport se ai ishte larguar nga shtëpia e tij pasi kishte shkruar një shënim

Ai ishte nën hetim për përdorim të dyshuar të drogës që nga tetori. Trupi i Lee u dërgua në Spitalin Kombëtar Universitar të Seulit pasi policia gjeti makinën e tij pranë Waryong Park. Raportet thonë se familja e tij ka refuzuar një autopsi dhe ai do të varroset të premten.

Policia ka nisur një hetim për të përcaktuar detajet rreth vdekjes së tij, përfshirë kohën kur ai mbërriti në vendin e ngjarjes ku u gjet trupi i tij, si dhe kohën e vdekjes së tij.

Në Parasite, Lee luajti patriarkun e familjes së pasur Park, e cila është e infiltruar nga anëtarët e një familjeje të varfër që paraqiten si individë të palidhur. Satira e egër sociale fitoi katër Oscar, përfshirë filmin më të mirë.

Yonhap raportoi se ai dyshohej se merrte drogë si marihuanë dhe ketaminë me një zonjë në një bar në Seul. Ai kishte thënë se megjithëse mori atë që ajo i dha, ai nuk e dinte se ato ishin droga të paligjshme.

Prezantuesja thuhet se i kishte thënë policisë se ai përdorte drogë në shtëpinë e saj disa herë, diçka që ai e mohoi. Ai më herët kishte kërkuar përmes avokatit të tij që të bënte një test detektor gënjeshtre.

Testet e tij të drogës kishin dhënë rezultate negative ose jo bindëse, thuhet në raport.

Policia tha se i vinte keq që Lee kishte vdekur në mes të hetimeve, por se hetimi ishte “kryer me pëlqimin e tij”, raportoi News1 Korea. Lee iu nënshtrua tre raundeve të marrjes në pyetje, me një seancë të shtunën e kaluar që zgjati 19 orë, sipas Yonhap.

Agjencia e Lee, HODU&U Entertainment, tha në një deklaratë: “Nuk ka asnjë mënyrë për të frenuar pikëllimin dhe dëshpërimin. Ne me respekt ju kërkojmë që të përmbaheni nga përhapja e fakteve të rreme bazuar në spekulime… në mënyrë që udhëtimi përfundimtar i Lee të mos jetë i padrejtë. .”

Lajmi për vdekjen e tij shkaktoi reagime të forta në internet.

“Nuk mund ta imagjinoj sa e vështirë duhet të ketë qenë për të. Pusho në paqe”, thuhet në një koment në një nga lajmet.

“A nuk janë njerëz të famshëm? Njerëzit mund të bëjnë gabime në jetën e tyre. Është shumë e trishtueshme”, tha një tjetër.

Ka pasur edhe vlerësime për punën e tij.

Një fans, duke shkruar në X, shkroi: “Unë qesha dhe qava shumë ndërsa shikoja aktrimin tuaj. Faleminderit.”

Aktori, i cili ishte i martuar me aktoren Jeon Hye-jin dhe kishte dy djem të vegjël me të, kishte një karrierë që zgjati më shumë se dy dekada.

Ai luajti si aktori kryesor në dhjetëra filma dhe shfaqje televizive, duke u bërë një emër i njohur gjatë viteve 2010. Ai fitoi famë ndërkombëtare me Parasite, pasi u bë filmi i parë në gjuhën jo-anglisht që fitoi Oscarin për filmin më të mirë. Në Korenë e Jugut, të famshëm mbahen sipas standardeve të larta të përshtatshmërisë.

Lee kishte një imazh të pastër familjar, para përdorimit të supozuar të drogës, por raportet që dolën nga hetimi i shkaktuan dëme të konsiderueshme reputacionit të tij.

Duke folur me gazetarët në fund të tetorit përpara se të shkonte në një stacion policie për t’u marrë në pyetje, ai tha:

“Unë sinqerisht kërkoj falje që shkaktova zhgënjim të madh te shumë njerëz duke u përfshirë në një incident kaq të pakëndshëm. Më vjen keq për familjen time, e cila po përballon një dhimbje kaq të vështirë në këto momente”.

Lee u hoq nga No Way Out, një serial televiziv misterioz që filloi xhirimet në tetor. Sipas raportimeve, disa biznese janë parë duke hequr postera dhe reklama që shfaqnin Lee nga dyqanet e tyre.

Veprat penale të drogës, përfshirë ato që përfshijnë përdorimin e marihuanës, konsiderohen krime të rënda në Korenë e Jugut. Konsumimi i marihuanës dënon deri në pesë vjet burg.

Presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, është zotuar për një goditje kundër drogës. Këtë vit, autoritetet e vendit zgjeruan departamentin e krimeve të drogës dhe shefi i policisë kombëtare premtoi “një luftë totale” kundër krimeve të drogës.

Lee nuk është i vetmi personazh i famshëm koreano-jugor që ishte hetuar për përdorim droge kohët e fundit. Në fillim të këtij muaji, ylli i K-pop G-Dragon u pastrua nga akuzat për drogë pas javësh hetime.

Aktori Yoo Ah-in aktualisht është në gjyq për përdorim droge.