Çështja e detit me Greqinë, ministri Hasani: Jemi në kontakt me presidentin, presim vendimin për plotfuqishmërinë!

Ministri për Evropën e Jashtme, Igli Hasani në një konferencë për shtyp, është ndalur tek çështja e detit me Greqinë, ku është shprehur se qeveria Shqiptare është duke pritur autorizimin nga Presidenti i Republikës për të vijuar procesin.









Hasani është shprehur se i ka shprehur presidentit “gatishmërinë që ne ta ushqejmë me më shumë informacion apo ide, lidhur me vendimin që duhet të marri për të na fuqizuar me dhënien e mandatit për të filluar qartazi një negociatë”.

“Angazhimi është maksimal, por dhe qëndrimet janë të qarta, Greqia është fqinj i rëndësishëm i Shqipërisë, vend anëtar i BE dhe është një fqinj me kontribute dhe merita të veçanta në raport me forcimin e demokracisë dhe shtetin ligjor. Për këtë, ne angazhimin e kemi të plotë, maksimal, si në raport me Athinën zyrtare dhe në raport me Brukselin. Sa i përket çështjes së marrëveshjes së detit, unë jam në kontakt të vazhdueshëm me Presidentin e Republikës. Pres nga ai nëse ka më shumë nevojë për më shumë informacion. Di që ka pasur komunikim shkresor mes instuticionet disa muaj më parë, para ardhjes në detyrë. I kam shprehur gatishmërinë që ne ta ushqejmë me më shumë informacion apo ide, lidhur me vendimin që duhet të marri për të na fuqizuar me dhënien e mandatit për të filluar qartazi një negociatë, e cila ka ato detyrime që ka”, u shpreh ministri i Jashtëm Igli Hasani.