“Je shoqja ime më e ngushtë”- E bija feston 7-vjetorin e lindjes, Rudina Dembacaj bën urimin e veçantë: Mësova çfarë është dashuria e papërshkrueshme me fjalë

Vajza e Rudina Dembacajt, Viktoria, mbush sot 7 vjeç dhe aktorja i ka kushtuar një urim të veçantë të bijës.









Me anë të një postimi në rrjetet sociale, aktorja ka publikuar në album fotosh me të bijë dhe familjen, krahas të cilit kishte shkruar edhe fjalët e ndjera për të uruar për Viktorian, atë të cilën ajo e quan edhe shoqen e saj të ngushtë.

“Ishte 28.12.2016 ora 07:00 e mëngjesit kur mësova çfarë është dashuria e papërshkrueshme me fjalë, lindja jote! Dritë e syve të mi, gëzuar ditëlindjen! Marr frymë kur ndrisin sytë e tu, bëhem me krahë kur qesh buza jote. Je shoqja ime më e ngushtë. Përgjithmonë edhe kur mami të bëhet plakë me buzë të kuqe ( siç thua ti ) , përgjithmonë dorë për dore. ♥️ #viktimamit #7vjeç”, shkuan aktorja.

Kujtojmë se Viktoria erdhi në jetë nga martesa e aktores me ish-bashkëshortin e saj tashmë, Aleksandër Varfaj, në vitin 2016.

Ata u ndanë 3 vite më pas, e aktualisht aktorja ka nisur një romancë të re, prej disa vitesh ajo është e martuar me ish-deputetin e Partisë Socialiste, Mark Frroku.