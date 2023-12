Lufta Izrael-Hamas, UNICEF del me raport: Ky ka qenë viti më vdekjeprurës për fëmijët në Bregun Perëndimor

Më shumë se 80 fëmijë janë vrarë në 12 javët e fundit në Bregun Perëndimor të pushtuar, në mes të aktiviteteve ushtarake të intensifikuara, sipas Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF).









Ky numër është “më shumë se dyfishi i numrit të fëmijëve të vrarë në të gjithë vitin 2022, mes rritjes së operacioneve ushtarake dhe të zbatimit të ligjit. Më shumë se 576 janë plagosur dhe të tjerë thuhet se janë arrestuar.” Thotë UNICEF në një raport të lëshuar të enjten.

Që nga fillimi i vitit, dhuna ka marrë jetën e 124 fëmijëve palestinezë dhe gjashtë fëmijëve izraelitë, shtoi UNICEF.

“Shumë fëmijë raportojnë se frika është bërë pjesë e jetës së tyre të përditshme, me shumë të frikësuar madje duke ecur në shkollë ose duke luajtur jashtë për shkak të kërcënimit të të shtënave dhe dhunës të lidhur me konfliktin,” thuhet në raport, duke bërë thirrje për respektimin e “detyrimeve sipas ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe për të mbrojtur fëmijët nga dhuna e lidhur me konfliktin dhe për të mbrojtur të drejtën e tyre më themelore thjesht për të qenë gjallë.”