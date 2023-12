Milani e kërkonte për mesfushën, futbollisti i Premier Ligës përfundon në spital me malarie

Milani ka filluar prej kohësh kërkimin për përforcime në mesfushë, një repart ku trajneri Pioli ka nevojë për më shumë alternativa. Një prej emrave të piketuar ishte edhe ai i mesfushorit nga Bregu i Fildishtë, Hamed Traore.









Lojtari 23-vjeçar ka spikatur me klubet e Empolit e Sasuolos në Serinë A, teksa që nga viti 202, është bërë pjesë e Bornmuth në Premier Ligë. Por çdo ide që kishte Milani për lojtarin, duket se do të presë, pasi aktualisht do të jetë e vështirë që ai të kthehet shpejt në fushën e lojës.

Trajneri i Bornmuthit, Andoni Iraola, ka konfirmuar se Traore është në spital, pasi është infektuar me malarie. “Aktualisht ai është në fazë rikuperimi dhe është më mirë. Javët e kaluara ishin një situatë e vështirë për të personalisht dhe nga ana sportive. Ai do të mungojë për një periudhë kohe të gjatë”, theksoi trajneri.

Kjo praktikisht mbyll çdo dritare negociatash për transferimin e tij në janar, pasi Milani kërkon futbollistë të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre dhe nuk ka luksin të presë për riaftësimin e plotë të mesfushorit.

