Publicisti Zef Ndreka: Nga lufta në Ukrainë, konflikti në Izrael dhe tensionet në Kosovë! Uroj që ky vit t’i marrë me vete të gjitha trishtimet dhe konfliktet!

Publicisti Zef Ndreka, ka shprehur urimet e tij për të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm këtë fundvit.









I ndalur në luftën Ukrainë- Rusi, atë në Izrael me Hamasin dhe Palestinën, konfliktet në rajonin tonë të Serbisë më Kosovën, Ndreca uron që ky vit t’i marrë me vete të gjitha trishtimet dhe konfliktet.

Reagimi i plotë

Edhe dy ditë dhe ikën ky vit, ku shumë njerëz në këtë botë por edhe në Shqipëri presin me padurim të ndërrohet sa më shpejt, edhe pse minutat e fundit ecin njëlloj si më parë.

Edhe ky vit që po lëmë pas ka lënë shumë trishtime e konflikte jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë botën.

Mjafton të kujtojmë luftën e pa drejtë që vazhdon në Ukrainë më Rusinë, atë në Israel më Hamasin dhe Palestinën, konfliktet në rajonin tonë të Serbisë më Kosovën. Të gjitha të ndezura, dhe pak shpresë të ndalojnë!

Uroj që ky vit ti marrë me vete të gjitha trishtimet dhe konfliktet, të gjitha zhgënjimet, duke shpresuar për një vit të ri plot gëzime e lumtur për të gjithë.

Ardhtë viti i ri me më shumë paqe e dashuri në shpirt për të gjithë. Me më shumë harmoni e mirkuptim dhe me më shumë mundësi e fat për çdo njërin!

Gëzuar 2024!