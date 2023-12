“Do të jeni të gëzuar dhe optimistë”/ Ja cilat janë tre shenjat që do të kenë më shumë fat në muajin e parë të vitit 2024…

BRICJAPI

Me Marsin nga data 4 në shenjën tuaj dhe Venusin nga data 23, Bricjapi i dekadës së parë, ka kuptim të keni fatin në anën tuaj. Mos harroni se Jupiteri do të qëndrojë pranë fatit tuaj, te Demi, ndaj trinjat e tyre të favorshme me ta, por edhe me Mërkurin tuaj, ndonjëherë ju japin sukses të madh. Ju do të jeni gjithëpërfshirës këtë muaj dhe asgjë nuk duket në gjendje të ndalojë trajektoren tuaj në rritje. Ju që jeni në fund të dekadës së dytë dhe fillimit të të tretës, keni mbi vete edhe Hënën e Re , me Uranin që ju tregon rrugën që duhet të ndiqni për të parë dritë edhe në jetën tuaj personale. Nëse arrini të hiqni qafe disa mendësi sterile dhe të mos mendoni aq shumë, atëherë do të keni edhe pozitive nga atje.









SHIGJETARI

Me Venusin sipër jush nga data 5 deri më 15 janar, ju që keni lindur në fund të dekadës së parë dhe në dekadën e dytë , do të kaloni një janar të mrekullueshëm, plot momente të bukura, por edhe mundësi të rëndësishme për të krijuar një marrëdhënie, një bashkëpunim me perspektiva të jashtëzakonshme, për të përmirësuar jetën tuaj personale ose pamjen tuaj dhe për të magjepsur turmat. Do të jeni të gëzuar dhe optimistë, shpirti i grupit kudo që të jeni, i hapur ndaj njohjeve të reja, ndërsa sharmi dhe humori juaj do të tërheqin personat e seksit të kundërt, ndaj ka shumë mundësi të kaloni një muaj sheqer.

DEMI

Për sa kohë që Jupiteri është mbi ju në dhjetë ditët e para, nuk do të largoheni nga lista e shenjave me fat. Aq më tepër tani që edhe Afërdita do të kalojë në shtëpinë tuaj të 8-të dhe do të sjellë lehtësim financiar, por edhe rritje të humorit romantik. Me fat, të shkujdesur, lozonjare, çfarë mund të kërkoni më shumë? Jo se ju të dekadës së dytë apo të fillimit të dekadës së tretë do të kaloni keq. Thjesht, do të keni kërkesa të tjera, të cilat natyrisht edhe duket se do të zgjidhen për shkak të “makinerisë së Zotit” që mund të ndërhyjë dhe do të keni disa zhvillime, në përgjithësi pozitive, nga 9 janari e në vazhdim në gjithçka që ka të bëjë me. udhëtime, studime, propozime profesionale dhe ligjore.