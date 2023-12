ZYRTARE/ Hapi i rëndësishëm në karrierë, sulmuesi kuqezi i bashkohet Qazim Laçit te Sparta e Pragës

Indrit Tuci është padyshim lëvizja e parë e madhe e futbollistëve shqiptarë në vitin 2024. Klubi i Spartës së Pragës ka bërë të ditur se ka firmosur me sulmuesin shqiptar i cili do të nisë stërvitjen me gjigandët e futbollit çek në ditët e para të janarit.









Tuci ka qenë pjesë e skuadrës së Lokomotiva Zagreb që nga viti 2019, duke u bërë një element i rëndësishëm i këtij ekipi duke luajtur me të 104 ndeshje në të cilat ka shënuar 21 gola dhe ka dhënë 8 asiste. Në pjesën e parë të sezonit aktual, ai ka shënuar 6 gola e dhënë 3 asiste në 17 ndeshje të luajtura në kampionat, gjë që ka shtyrë Spartën e Pragës të bëjë këtë lëvizje shumë të rëndësishme për të ardhmen e sulmuesit.

Klubi bëri të ditur se Tuci, i cili ka luajtur me Kombëtaren U21, ka nënshkruar një kontratë shumëvjeçare me Spartën e Pragës teksa do të nisë stërvitjen me pjesën tjetër të ekipit ku bën pjesë edhe Qazim Laçi, më datën 8 janar.

