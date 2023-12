FOTO/ Ashpërsimi i masës për Sali Berishën, oficerët e policisë mbërrijnë në shtëpinë e ish-kryeministrit

Mesditën e sotme (30 dhjetor), Gjykata e Posaçme pranoi kërkesën e SPAK për ashpërsimin e masës sigurisë për ish-kryeministrin, Sali Berisha nga “detyrim paraqitje” në “arrest në shtëpi” .









Dy oficerë të Policisë Gjyqësore kanë hyrë në banesën ku jeton ish-kryeministri , Sali Berisha ku po e njohin atë me vendimin e sotëm në GJKKO.

Sipas vendimi të zbardhur nga GJKKO, Berisha duhet të kryejë masën e sigurisë në banesë e tij, nga e cila nuk mund të largohet si dhe nuk mund të komunikojë me persona të tjerë përveç atyre që bashkëjetojnë me të.

Masa e sigurimit “Arrest shtëpie” do të mbikëqyret nga SPAK dhe shërbimet e policisë gjyqësore nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

SPAK për mbikëqyrjen e zbatimit të masës u lë detyrë policisë, e cila cakton një polic apo dy, të cilët do të shkojnë çdo ditë dhe do të trokasin derën e banesës së Berishës në adresën: Rruga “Mustafa Matohiti“, Ndërtesa 36, Hyrja l, Nd. 036, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë dhe do të verifikojnë nëse Berisha është në banesë.

Pasi bën verifikimin punonjësi i policisë shënon që Berisha është në banesë ose jo dhe më pas largohet pasi bën kontrollin. Vendoset një orar i caktuar të cilin e vendosin vetë ata për të bërë kontrollin e zbatimit të masës çdo ditë. Nuk do të qëndrojë polici te dera 24 orë.