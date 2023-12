Kejn triumfon edhe jashtë fushe, drejtori i hotelit: Herri, i përkryer

Prezenca e Herri Kejnit në ekipin e Bajernit ka dhënë efekt në shumë komponentë të ndryshëm, nga mbizotërimi i frymës pozitive e deri te konkurrenca në grup. Mjafton të përmendnim tempin e Leroi Sanesë apo Matis Til, të cilët para një viti ishin “të fjetur”, kundrejt periudhës ekzistuese.









STATISTIKAT-Kryeshënuesi i gjigantëve nga Mynihu e ka dërguar sferën saktësisht në kuadratin mik 25 herë. Kjo e dhënë është arritur në harkun e 22 ndeshjeve në të gjitha fronte, pra më tepër se 1 gol për prezencë. Po ashtu Herri ka shërbyer me 8 asiste. Kronometri i Kejnit rreth minutazhit në lojë aktive kap 1877’, ndërsa mesatarja për gola konkludohet në 75.1’.

Futbollisti me numër “9” në gjirin e Tomas Tuhelit e qarkulloi topin me pasa ndaj shokëve të ekipit mbi 20 raste për sfidë, kuotë tejet e lartë nëse marrim në konsideratë profilin në fushën e blertë, sulmues qendre. E fundit, por jo nga rëndësia, vërtitet me saktësinë e pasimeve, 71.2%, plotësues i gamës së gjerë nga kryeshënuesi i përfaqësueses angleze në grupin e klubit më të titulluar në Gjermani.

DREJTORI I HOTELIT – Kejn në 5 muajt e parë te bavarezët ka qëndruar në hotelin më luksoz të Mynihut, “Mandarin Oriental”, në të cilin bëri bujë çmimi stratosferik prej 10.000 eurosh nata. Përtej formës së shkëlqyer në fushën e lojës, Herri ka lënë shije pozitive edhe te drejtori i hotelit: “Ai (Kejn) ishte pa dyshim një nga më të rregulltit nga personat e njohur që kemi pasur në hotelin tonë.

Këtu ka ardhur edhe mbretëresha e ndjerë Elizabeta II, të cilën e konsiderojmë si arritjen më të madhe, por Herri do të jetë në këtë listë personazhesh speciale. Futbollisti 30-vjeçar porosiste çdo mëngjes proshutë dhe fasule, tipik anglez. Ndërsa në mbrëmje menyja ndryshonte, aty ku sushi dhe sashimi (ushqime japoneze) dominonin. Modestia e djaloshit anglez më ka befasuar, krahas emrit dhe reputacionit që ai gëzon në futbollin botëror. Kurrë nuk kërkoj diçka speciale të përgatisnim për të”, përfundoi Dominik Reinder për mediumin e mirënjohur “Süddeutsche Zeitung”.

Përgatiti: SAIMIR MBËRSI – PANORAMASPORT.AL