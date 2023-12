Po planifikonte të ndërtonte një “dron nënujor” për transportin e kokainës, arrestohet shqiptari “koka” e trafikut të drogës në 15 shtete

Një operacion kundër organizatave kriminale të specializuar në futjen dhe shpërndarjen e kokainës në Evropë, nga Amerika Jugore, është zhvilluar nga SHBA-ja, Spanja dhe Holanda, ku janë arrestuar pesë persona.









Nga të arrestuarit mësohet se tre prej tyre janë kapur në Spanjë dhe dy në Holandë, të dyshuar për krimet e dyshuara të trafikut të drogës, pastrimit të parave dhe anëtarësimit në një organizatë kriminale.

E para nga këto sekuestrime ndodhi në portin e Bilbaos në prill të vitit 2020, ku u kapën 1100 kilogramë kokainë në një kontejner detar nga Ekuadori, i kamufluar brenda një ngarkese të ligjshme bananesh. Ky arrestim u mundësoi agjentëve spanjollë të fillonin operacionin, duke i vënë në gjurmët e kësaj organizate të rëndësishme kriminale ndërkombëtare të specializuar në trafikun e gjerë të drogës.

Kompanitë e importit të frutave për importin e kokainës

Me kalimin e muajve, u bë e mundur të identifikoheshin disa kompani importi frutash të krijuara shprehimisht për të futur ngarkesa të mëdha kokaine në Spanjë përmes kontejnerëve detarë, të gjitha në Madrid.

Ndërkohë, autoritetet spanjolle mundën të kapnin një tjetër ngarkesë në portin e Algeciras me 1152 kilogramë kokainë në shtator 2021 dhe më pas, një tjetër ngarkesë prej 96 kilogramësh kokainë në nëntor 2022, të dyja të menaxhuara dhe të koordinuara nga e njëjta organizatë kriminale

Analiza e komunikimeve të koduara

Hetimi është bazuar në analizat shteruese të kryera prej muajsh mbi sistemet bashkëkohore të enkriptuara të bisedave, të cilat përdoreshin nga kjo organizatë në komunikimet e saj me të vetmin objektiv për të shmangur veprimet e policisë në lidhje me operacionet e trafikut të drogës jashtë.

Falë kësaj analize është bërë e mundur identifikimi i plotë i personave më përgjegjës për këtë rrjet biznesi, të vendosur në vende të ndryshme, të cilët kanë menaxhuar drejtpërdrejt futjen në Spanjë të këtyre dërgesave të kokainës nga dërgesa e tyre në origjinë.

Për të gjitha këto arsye, në fund të nëntorit të kaluar u krye faza përfundimtare e këtij operacioni, duke u kryer gjithsej gjashtë kontrolle në shtëpi njëkohësisht; katër prej tyre midis provincave të Madridit dhe Alicantes, dhe dy të tjerat në kryeqytetin holandez. Në to u arrestuan pesë persona, tre në Spanjë dhe dy në Holandë, të gjithë të lidhur drejtpërdrejt me menaxhimin e ngarkesave të sekuestruara të kokainës.

Të arrestuarit akuzohen për krimet e dyshuara të trafikut të drogës, pastrimit të parave dhe anëtarësimit në një organizatë kriminale, për futjen e 2348 kilogramëve kokainë në Spanjë.

Arrestime jashtë Europës

Bashkëpunimi mes të gjitha forcave të policisë ka qenë i vazhdueshëm dhe i drejtpërdrejtë gjatë gjithë hetimit, gjë që ka lejuar autoritetet e Amerikës së Veriut të arrestojnë një trafikant të njohur droge me origjinë shqiptare, me banim në Shtetet e Bashkuara. Ai akuzohet për drejtimin e një rrjeti të gjerë të trafikut të drogës që shpërndante kokainë në më shumë se 15 vende, duke përfshirë Spanjën, me sa duket duke planifikuar të ndërtonte një “dron nënujor” me kapacitetin për të transportuar në mënyrë autonome sasi të mëdha kokaine midis Amerikës së Jugut dhe Evropës.

Ky hetim në SHBA përkon me atë të kryer në Spanjë pas ndërhyrjes me kokainë në Portin e Bilbaos, të përmendur më sipër.