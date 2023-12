“Do të merrni vendime të rëndësishme”/ Ja cilat janë shenjat e horoskopit më me fat në dashuri në vitin 2024

Shenjat e zodiakut më me fat të zodiakut në dashuri për vitin e ardhshëm janë ato të zjarrit, të puthura nga perëndesha e dashurisë, Venusi në periudhën nga qershori deri në shtator. Nga ana tjetër, ato janë shenjat e ajrit të cilat falë Marsit në favor, do të jenë të papërmbajtshme deri në fund të marsit. Ja parashikimet astrale për të gjitha shenjat për vitin e ri.









Si gjithmonë, mbani mend se secili prej nesh përfaqësohet nga një tabelë astrologjike, prandaj pozicioni i vetëm i Diellit (që ne e konsiderojmë në këtë postim) është i kufizuar. Së fundi, mbi të gjitha, vullneti i lirë i secilit prej nesh është gjithashtu i domosdoshëm për të përcaktuar ngjarjet që na ndodhin dhe jo vetëm vendimet që marrim.

Në vitin 2024 planeti i dashurisë, Afërdita, do të bëjë një ndalesë të gjatë prej 4 muajsh të verës në shenjën e Luanit. Kjo është arsyeja pse shenjat e zjarrit, por edhe Peshorja dhe Binjakët, do të shijojnë një dozë shtesë dëshire për dashuri dhe romancë nga qershori deri në shtator.

12. Akrepi

Në vitin 2024 do të rënkoni dhe ata që keni pranë do të duhet të gjejnë strategjinë e tyre shumë personale për t’ju mbijetuar. Përqafimi ju mërzit, veçanërisht në verë, kur do të përdorni vapën e zjarrtë si një justifikim për t’i mbajtur të gjithë larg jush. Jupiteri përballë nga maji e tutje do të reduktojë gjithashtu çdo dëshirë për ndërveprim njerëzor në minimum.

11. Ujori

Shijojeni Marsin në favorin tuaj deri në fund të marsit dhe përfitoni nga gjithë apeli seksi që ju jep. Pastaj, nëse Saturni që ngrihet nga shenja juaj e zodiakut ju lejon të relaksoheni, qoftë edhe në çift, Jupiteri dhe Venusi kundër jush ju bëjnë të paduruar dhe ju heqin çdo dëshirë për të ndarë, qoftë edhe në tryezën e mëngjesit në lokal.

10. Virgjëresha

Viti 2023 është viti në të cilin ju vini në pikëpyetje gjithçka. Ju mbërrini me pak, në të vërtetë shumë pak dëshirë për çdo lloj kontakti njerëzor, veçanërisht ato komprometuese. Me pak fjalë, të dashurit që ju mbijetojnë këtë vit do të jenë vërtet të duhurit, vërtet shumë të drejtë.

9. Peshqit

Saturni është në shenjën tuaj të zodiakut që nga marsi, dhe ju duhet të përqendroheni tek vetja, tek ajo që dëshironi dhe keni nevojë vërtet. Prandaj, dashuria do të vendoset në listën e vendimeve që duhen marrë dhe do t’i nënshtrohet një shqyrtimi shumë të plotë. Ju përgatiteni për përgjigje të shpejta dhe projekte të mirëorganizuara. Jupiteri, megjithatë, nga maji do t’ju bëjë më të butë, edhe ndaj partnerit.

8. Gaforrja

Do të jeni një nga shenjat me fat në 2024. Sepse Jupiteri në kuadraturë deri në maj ju bën të zhytur në mendime dhe të vetmuar dhe më pas, nga maji të gjithë planetët në favor do t’ju bëjnë të kuptoni se sa e rëndësishme është të përqendroheni në mirëqenien tuaj, jo domosdoshmërisht në çift.

7. Demi

Do të jeni ju që në vitin 2024 do të prisni Jupiterin nga maji e në vazhdim, dhe kjo do t’ju bëjë të lehtë, të lumtur, me fat dhe shumë, shumë të etur. Takimi me njerëz të rinj dhe shijimi i jetës me ata që tashmë i njihni do të jetë kalimi juaj i preferuar. Më pas, dihet që jeni një shenjë shumë e mirë në marrëdhëniet me publikun, qoftë edhe ata me qëllime të fshehta. Për këtë arsye do ketë dashuri, por dëshira për të shijuar jetën do jetë më e fortë, jo domosdoshmërisht në çift dhe sidomos në verë.

6. Bricjapi

Sidomos duke filluar nga muaji maj do të jeni një nga shenjat më me fat të vitit 2024. Dashuria, megjithatë, në veçanti nuk do të jetë e para në mendimet tuaja, sepse dëshira juaj për të bërë, konkretizuar dhe gjithashtu për të menduar për vullnetin e madh, mbulon të gjitha fushat e jetës suaj. Ndjenjat nuk do të vijnë në asnjë kompromis, nëse ato shprehen do të jetë sepse vërtet e besoni!

5. Binjakët

Seksi nuk do të jetë kurrë problem në vitin tuaj 2024. Dhe ky është tashmë një fillim i mrekullueshëm për horoskopin tuaj të dashurisë. Në vitin e ri hyni me guxim edhe nën mbulesë dhe do të mbeteni simpatikë dhe sensualë derisa Saturni të marrë drejtimin. Planeti i kufizimeve edhe sentimentale, megjithatë, do t’i shqetësojë vetëm Binjakët e lindur në muajin maj. Të gjithë të tjerët do të mund ta shijojnë sërish Venusin në favor të verës, e cila, e dini, është sezoni juaj i preferuar i çiftëzimit.

4. Peshorja

Në muajt e parë të vitit 2024, dashuria për ju do të jetë vetëm seksi, pa angazhim. Jupiteri dëshiron që ju të jeni të vetmuar dhe armiqësor, ndërsa Marsi vazhdon (që nga gushti 2022) t’ju japë një dëshirë erotike të papërmbajtshme, një nga ato për të cilat do të ndjeni gjithçka që nuk keni guxuar kurrë të merrni në konsideratë. Më pas, nga maji, ju ktheheni të jeni e dashura e përsosur e dashur, veçanërisht në muajt e ngrohtë.

3. Shigjetari

Saturni dëshiron që ju të jeni rigoroz, por për asnjë arsye nuk do të hiqni dorë nga kënaqësitë, veçanërisht ato romantike. Dashuria në vitin 2024 do të jetë para së gjithash përkëdhelje dhe ëmbëlsi. Nuk keni dëshirë ta teproni, veçanërisht nëse jeni një Shigjetar i lindur në nëntor. Këtu Saturni ju kërkon të merrni vendime të rëndësishme dhe do të dëshironi të përqafoni fort ata që doni, qoftë edhe me një kontratë shumë afatgjatë.

2. Luani

Çfarëdo që të ndodhë në vitin tuaj 2024, dashuria do të jetë si masazhi i këmbëve pas një dite në këpucë dëbore, si një mik që ju ngushëllon me një gotë verë dhe një përqafim. Fati do të jetë që nga janari deri në maj Jupiteri do të dëshirojë që ju të jeni tërheqës dhe karizmatik, dhe më pas në verë Afërdita do të jetë aty për të bërë këdo brenda 10 metrave nga peshqiri juaj i plazhit të dashurohet me ajrin tuaj melankolik.

1. Dashi

Dijeni mirë se dashuria do t’ju shoqërojë vazhdimisht dhe në të gjitha format e saj. Nëse viti fillon me Marsin në favorin tuaj, gjë që ju bën super seksi, Jupiteri do t’ju lejojë të bëni gjelin e detit pa asnjë frenim, madje edhe më i lezetshmi ndër shokë. Më pas, pikë triumfale, në verë Venusi në favor do të përforcojë dëshirën tuaj për dashuri, përkëdhelje dhe romancë.