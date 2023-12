VIDEO/ Ndeshje e çmendur me 5 gola, Çelsi triumfon në transfertën ndaj Lutonit me Brojën titullar

Çelsi ka fituar në transfertën ndaj Lutonit në ndeshjen e fundit për vitin 2023.









Dueli u zhbllokua në të 12-të nga Palmer i cili realizoi falë gafës së njërit prej mbrojtësve të Lutonit dhe shifrat u dyfishuan nga Madueke në të 37-ën. Më pas Palmer realizoi sërish duke i dërguar shifrat në 0-3. Ndërsa vendasit shënuan dy gola në minutën e 80′ dhe 86′.

Sulmuesi i Kombëtares kuqezi, Armando Broja e nisi sfidën si titullar dhe u largua në të 62-ën për ti lënë vendin Nkunku. Me këtë fitore Çelsi ngjitet në vendin e 10-të me 28 pikë dhe Luton mbetet në të 18-in me 15 pikë.

LUTON 2-3 ÇELSI

80′ Barklei, 86′ Adebajo/ 12′, 69′ Palmer, 37′ Madueke

