Besëtytni apo një dozë fati shtesë!? Disa nga ritualet që shqiptarët bëjnë natën e ndërrimit të viteve. Duhet t’i provoni!

Disa mund t’i quajnë bestytni, por ne i quajmë një dozë shtesë fati për vitin e ardhshëm. Kudo që të jeni natën e 31 dhjetorit, festimet për vitin e ri mund të duken pak më ndryshe.

Në disa kultura, fillimi i vitit me ushqime për fat të mirë është zakon. Të tjerë besojnë se ndjekja e besëtytnive të Vitit të Ri, qoftë të veshësh një ngjyrë të caktuar të të brendshmeve apo të dekorosh shtëpinë në një mënyrë unike, do të ndihmojë të sjellësh shëndet, pasuri dhe lumturi në muajt e ardhshëm.









Dhe ndërsa nuk mund të jemi të sigurt se ndonjë traditë e Vitit të Ri do ta bëjë vitin e ardhshëm një vit më të mirë, sigurisht që nuk është ide e keqe të provoni një ose dy për të parë nëse funksionojnë. Në fund të fundit, një pjesë e madhe e fillimit të 2024-ës me këmbën e djathtë ka të bëjë me të qenit në një hapësirë ​​pozitive në prag të Vitit të Ri, dhe këto patjetër do t’ju çojnë atje. Dhe nëse ka ndonjë gjë, të paktën do të keni mësuar një fakt interesant të Vitit të Ri.

Ndryshimi i vitit është një kohë ku shumë njerëz kryejnë mjaft rite duke besuar fort se ato do të sjellin mbarësi dhe fat për gjatë vitit të ri. Këto rite janë të trashëguara brez pas brezi në popuj me zakone edhe tradita të ndryshme, por të gjitha kanë një qëllim të përbashkët: Të largojnë të keqen e vitit të shkuar edhe të sjellin të mirën në vitin e ri.

Disa nga ritualet e përbashkëta që bëjnë edhe shqiptarët në ditën e parë të Vitit të Ri janë:

Hyrja në derën e shtëpisë patjetër me këmbën e djathtë, që të sjellë mbarësi dhe jo me të majtën se ajo të sjellë ters.

1.Personi që do të hyjë në derën e shtëpisë për të parën herë në Vitin e Ri, duhet të jetë një njeri i mirë edhe me dhurata në dorë.

2.Të hysh vetë i pari në shtëpi që të mos e marrë një tjetër fatin e shtëpisë.

3.Viti i Ri duhet që ta gjejë patjetër shtëpinë të pastruar edhe të rregullt.

4.Duhet të sigurohesh që Viti i Ri të të gjejë pa borxhe, se të shkon gjithë viti me borxhe.

5.Në portofol të kesh monedha, që të kesh lek përgjatë vitit të ri.

6.Të thuash një dëshirë në orën 00:00.

7.Të japësh patjetër një puthje dashurie në çastin e ndryshimit të vitit.

8.Të kujdesesh të sillesh sa më mirë, me fjalë të zgjedhura, që viti i ri të jetë pa sherre dhe konflikte.

9.Të gatuash ushqime që shtohen kur gatuhen, si thjerrëza, fasule të zeza, që sjellin shtimin e pasurisë, dhe të ketë në tryezë fruta fatsjellëse si shega, etj.

10.Të gatuhen ushqime fatsjellëse, si bakllavaja, gjeli i detit, byreku me lekë, etj.

11.Tavolina nuk duhet të ngrihet kur mbaron, por të lihet e shtruar.

13.Të përdorësh ngjyra të veçanta fatsjellëse, sidomos të kuqen.

14.Të hash 12 kokrra rrushi, nga një për secilin muaj. Sigurohuni të zgjidhni kokrrat më të mira.

15.Të hapni një kokërr shegë në mesnatë, tregohuni të kujdesshëm që të zgjidhni më të mirën.

Pavarësisht se njerëzit, pa u menduar dhe me fanatizëm, i bëjnë këto rite, kjo gjë nuk i shenjtëron ato, as nuk i bënë fatsjellëse, të gjitha këto janë shpikje njerëzore të kthyera në besëtytni. Besëtytnia tregon një supersticion të mirëfilltë, sepse një qenie e arsyeshme, siç është njeriu, beson në gjëra të paarsyeshme, si objekt apo edhe veprime; sikur këto ndikojnë në veprimtarinë dhe jetën e tij.