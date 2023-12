“Fundi i Putinit dhe terror global”- Parashikimi i Baba Vanga për vitin 2024: Ekonomia rrezikon të zhytet në kaos! Një “vend i madh” do të kryejë sulme…

Për ata që mendojnë se viti i ardhshëm do të jetë i qetë dhe paqësor, ‘Nostradamus i Ballkanit’ kishte një tjetër ide.

Sipas Express.co.uk Vangelia Pandeva Gushterova, e cila njihej gjerësisht si Baba Vanga, bëri disa parashikime për vitin 2024, duke përfshirë vrasjet e liderëve botërorë dhe sulme me armë biologjike. Parashikuesja e verbër bullgare u bë e njohur për parashikimet e saj të frikshme të sakta që në moshë të re.









Për vitin e ardhshëm, sipas medias britanike Baba Vanga thuhet se ka parashikuar vrasjen e presidentit rus Vladimir Putin nga një “bashkatdhetar”.

Ajo paralajmëroi gjithashtu për sulme terroriste në të gjithë Evropën, ndërsa një “vend i madh” pa emër do të kryejë sulme me armë biologjike në vitin 2024, sipas interpretimeve të parashikimeve të saj.

Ekspertët e ekonomisë duhet të paralajmërohen se e moshuara parashikoi gjithashtu një krizë të madhe ekonomike në vitin 2024. Ajo tha se rritja e niveleve të borxhit dhe përshkallëzimi i tensioneve gjeopolitike rrezikojnë ta zhysin ekonominë globale në kaos.

Ajo parashikoi gjithashtu një përkeqësim të klimës, me disa ngjarje të tmerrshme të motit që bëjnë kërdi gjatë gjithë vitit. Sulmet kibernetike gjithashtu do ta hedhin botën në rrezik, me Baba Vanga që parashikon një rritje të sulmeve ndaj infrastrukturës thelbësore si rrjetet e energjisë dhe impiantet e trajtimit të ujit.

Në një shënim më pozitiv, bullgarja thuhet gjithashtu se parashikoi trajtime të reja për sëmundjet shkatërruese si Alzheimer dhe kanceri vitin e ardhshëm, si dhe një përparim të madh teknologjik në llogaritjen kuantike.

Përtej vitit 2024, Baba Vanga tha se uria në botë do të merrte fund deri në vitin 2028, përpara kthimit të komunizmit në 2076, ndërsa njerëzit do të ndërpresin udhëtimin në kohë në 2304.

Megjithatë, parashikimet e saj shpesh duhen marrë jo shumë seriozisht. Për vitin 2023, ajo thuhet se kishte parashikuar një stuhi diellore shkatërruese që do të godasë planetin, si dhe një sulm me bioarmë bërthamore.

Për fat të mirë, me vetëm një javë deri në fund të vitit, të dyja këto ngjarje ka shumë gjasa që të mos ndodhin.

Baba Vanga shpesh ia atribuonte fuqitë e saj të pabesueshme një tornado që e la të verbër. Udhëheqësit botërorë si Cari bullgar Boris III dhe udhëheqësi sovjetik Leonid Brezhnev ishin aq të bindur sa thuhet se u konsultuan personalisht me të.

Pas vdekjes së saj në 1996, besimtarët kanë vazhduar të nxjerrin parashikime të ardhshme nga puna e saj. Mbështetësit pretendojnë se ajo ishte në gjendje të parashikonte vdekjen e Princeshës Diana, fundosjen e nëndetëses ruse Kursk dhe sulmet terroriste të 11 shtatorit, si dhe pandeminë e koronavirusit .