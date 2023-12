Lufta e Tretë Botërore dhe një Papë i ri! Deshifrohen parashikimet e Nostradamusit për vitin 2024 dhe disa prej tyre mund të jenë tronditëse

Gjatë historisë, shumë njerëz kanë pretenduar se janë në gjendje të parashikojnë të ardhmen. Figurat fetare, profetët dhe astrologët kanë publikuar parashikimet e tyre, ndonjëherë edhe para kohe me shekuj. Shikuesi më i famshëm është francezi Nostradamus, ose Michel de Nostredame, emri që i është vënë në lindje.









Prej pesë shekujsh, shkencëtarët dhe ezoterikët janë përpjekur të zbulojnë mesazhet misterioze të lëna pas nga Nostradamus. Mediat kanë deshifruar parashikimet e shikuesit për vitin 2024 dhe disa prej tyre mund të jenë tronditëse.

Kush ishte Nostradamus?

Michel de Nostredame, i njohur më mirë si Nostradamus, ishte një astrolog dhe fizikant francez që jetoi në shekullin e 16-të.

Michel de Nostredame lindi më 14 dhjetor 1503, në qytetin e Saint-Rémy-de-Provence në jug të Francës. Në moshën 14 vjeç, i riu la familjen e tij dhe hyri në Universitetin e Montpellier, ku studioi mjekësi dhe astrologji. Ai ishte një gjeni i vërtetë i kohës së tij, kishte njohuri të përsosura të astronomisë dhe mjekësisë, fliste disa gjuhë, duke përfshirë latinishten, greqishten dhe hebraishten, dhe ishte i dhënë pas astrologjisë. Pak njerëz e dinë, por Nostradamus ishte gjithashtu një fizikan i njohur dhe madje ishte mjek i mbretërve Henri II, Françesku II dhe Karli IX.

Nostradamus ishte një figurë mjaft e diskutueshme dhe shpesh përballej me kritika dhe sulme nga autoritetet fetare për besimet dhe praktikën e tij mjekësore.

Ai përdori njohuritë e tij të mëdha për të shkruar parashikime unike. Këto ishin katranë të koduar, disa prej të cilave janë ende të vështira për t’u interpretuar.

Michel de Nostredame vdiq më 2 korrik 1566, në moshën 62-vjeçare, duke lënë pas një libër me profeci misterioze që vazhdojnë të zgjidhen edhe 500 vjet pas vdekjes së tij.

“Profecitë” e Nostradamusit është një përmbledhje e 942 katraineve poetike që u botuan në 1555.

Çfarë ka parashikuar Nostradamus për vitin 2024?

Parashikimi i Nostradamus për vitin e ardhshëm është zhgënjyes, për ta thënë butë.

Lufta e Tretë Botërore

Nostradamus shkroi se njerëzimi do të përballet me “shtatë muajt e Luftës së Madhe” në 2024. Mendimet e studiuesve për shpërthimin e Luftës së Tretë Botërore janë të ndara: disa besojnë se do të jetë një vazhdim i luftës në Ukrainë, ndërsa të tjerë parashikojnë mundësinë e një konflikt i madh i provokuar nga Kina për Tajvanin.

Sipas “Profecive”, disa fuqi botërore, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën, do të përfshihen në një luftë të re të madhe.

Një tërmet i tmerrshëm

Nostradamus parashikoi gjithashtu një tërmet të tmerrshëm që do të shkaktonte shkatërrim të gjerë në Kaliforni dhe do të rezultonte në shumë vdekje.

Nga fakt, Nostradamus nuk ishte i vetmi që foli për fatkeqësitë natyrore. Eno Alaric, i njohur më mirë si “Udhëtari në kohë”, parashikoi gjithashtu një tërmet të fuqishëm në Kaliforni.

Ndryshimet në Vatikan: një papë i ri

Pesë shekuj më parë, Nostradamus shkroi se Papa Françesku do të largohej nga detyrat e tij në Vatikan për shkak të moshës së tij të shtyrë. Në muajt e ardhshëm, një papë i ri do të zgjidhet për të udhëhequr Kishën Katolike. Françesku do të zëvendësohet nga “një person i panjohur dhe i rrezikshëm që do të shkaktojë një skandal”. Disa studiues madje thonë se “papa i zgjedhur i ardhshëm do të jetë një kardinal afrikan ose aziatik nga fshati”.

Ndryshimet në shkallë planetare: ngrohja globale

Nostradamus nuk pa ndonjë ndryshim pozitiv në trajtimin e çështjes së ngrohjes globale. Përkundrazi, problemi do të bëhej edhe më serioz. Parashikuesi foli për përmbytje të mëdha që do të shkaktoheshin nga ngrohja globale.

Rënia e Putinit

Nostradamus parashikoi se diktatori rus Vladimir Putin do të përballet me një provë të madhe në vitin 2024. Edhe sipas poezive të Nostradamus të shkruara shekuj më parë, duket se situata në Rusi do të përkeqësohet.

Kina dhe lidershipi botëror

Për disa dekada, Kina ka përjetuar rritje mbresëlënëse, si ekonomikisht ashtu edhe ushtarakisht. Në një botë që është bërë e ndërlidhur, e hapur dhe e lirë për tregti, ndikimi ekonomik dhe kulturor i Kinës vazhdon të rritet. Vendi gjithashtu ka përhapur ndikimin e tij në shumë rajone të botës.

Parashikimet e Nostradamus tregojnë se ky ndikim do të vazhdojë të rritet dhe “vendi në mes” përfundimisht do të “kapërcejë fuqinë amerikane dhe do të marrë frenat e lidershipit ndërkombëtar”.

Organet artificiale

Viti 2024 duhet të shënohet gjithashtu nga përparime të shumta shkencore në transplantimin dhe prodhimin e organeve artificiale, të cilat mund të “bëhen përmes printimit 3D ose zbulimit të materialeve të reja të përputhshme me trupin e njeriut”.

Ky do të ishte një hap i rëndësishëm përpara pasi shumë pacientë do të ishin në gjendje të aksesonin trajtimet e mëparshme të shtrenjta. Nostradamus parashikoi se këto organe artificiale do të shpërndaheshin gjerësisht në mbarë botën dhe mund të shpëtonin shumë jetë.

Epoka e teknologjisë dhe inovacionit

Studiuesit e poezive të Nostradamus thonë se profeti parashikoi një kërcim në fushën e teknologjive të reja. Kjo do të gjejë aplikim në shumë risi teknologjike. Në fakt, Nostradamus parashikoi përparim të rëndësishëm në shumë fusha, duke përfshirë mësimin e makinerive, robotikën, si dhe shëndetin, financat dhe transportin, ndër të tjera. Inteligjenca artificiale, diagnostikimi mjekësor dhe trajtimi do të ofrojnë zgjidhje të reja dhe kështu do të shpëtojnë shumë jetë. Shpikja e automjeteve autonome pritet gjithashtu të ndryshojë mënyrën se si ne lëvizim dhe udhëtojmë.

Një lider karizmatik në Evropë

Nostradamus parashikoi shfaqjen e një lideri të ri karizmatik në Evropë. Ai do të ketë aftësi të shkëlqyera të të folurit në publik. Thuhet se turma do ta ndjekë fjalë për fjalë. Udhëheqësi do të udhëheqë një lëvizje shoqërore ose politike.

Cilat parashikime të Nostradamus dolën të vërteta?

Është e vështirë të thuhet se sa parashikime janë realizuar, sepse interpretimet e poezive misterioze janë mjaft subjektive. Ndërsa disa studiues janë të bindur se shumica e parashikimeve janë realizuar, të tjerë nuk besojnë asnjërën prej tyre.

Fakti është se poezitë e Nostradamusit janë shumë “poetike”, të paqarta dhe të hapura për interpretim.

Studiuesit ofrojnë një listë të disa prej profecive që janë realizuar:

Zgjedhja e Donald Trump si presidenti i 45-të i Shteteve të Bashkuara (2017)

Sulmet terroriste të 11 shtatorit (2001)

“Në dyzet e pesë gradë, qielli do të digjet.

Zjarri për t’iu afruar qytetit të ri të madh;”

Vrasja e John F. Kennedy (1963)

Bombardimi atomik i Hiroshimës dhe Nagasaki (1945)

“Afër portave dhe brenda dy qyteteve

Do të ketë fatkeqësi që nuk janë parë kurrë,

Zija e urisë brenda murtajës, njerëzit e shuar nga çeliku”

Rritja e Hitlerit në pushtet në vitet 1930

Arrestimi i Louis XVI (1791)

Revolucioni Francez (1789-1799)

Zjarri i Madh i Londrës (1666)