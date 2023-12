Noizy flet për sherret mes këngëtarëve: I kam bërë kur isha adoleshent, kundërshtarët e mi janë 40 vjeç! Them me vete a do rriten ndonjë here!

Reperi Noizy së fundmi ka dhënë një intervistë për prive nga ku ka zbuluar se muaji maj do vij me surpriza për të gjithë fansat që e duan muzikën e reperit.









“Diku nga muaji maj vjen edhe albumi tjeter dhe do të quhet ICONE dhe do te kete vetem kenge të reja nuk ka asnje të vjeter -shprehet reperi

Ai gjithashu foli edhe për koncertin Alpha i cili u prit shumë mirë nga publiku, duke treguar se ai do mundohet që një projekt të till ta sjell çdo vit për fansat e tij.

“Alpha do të bëhet çdo vit do mundohem ta bëjë çdo vit është investim i madh por thash pse jo të jem i pari edhe në këtë aspekt sepse Shqipërisë i mungojnë këtokoncertet hip hop”

Ai nuk la pa përmendur edhe bashkimin me reperin Stresi: E dija që do kishte sukses që në momentin e parë që hymë në studio sepse ne ishim kundërshtarë për më shumë se një dekatë dhe kjo ishte goxha reklamë, pastaj edhe fakti që Stresi fitoi edhe BBVK ishte një plus i madh.

Por ky vit kishte edhe trazira për reperin pasi ai dhe pasuritë e tij u sulmuan disa herë nga kundërshtaret e tij. Noizy thotë se rastet e ndodhura janë situata të sikletshme dhe se sot rrethohesh me njerëz budallenjë që janë gati të bëjnë gjithçka që të bien në sy. Ka dal edhe Tik Tok-u tani që zot na ruaj vetëm për disa klikime çfarë nuk bëhet.-shprehet ai

Më tej ai vazhdoi: Une jam tip i fortë nuk e vras shumë mëndjen por kemi edhe familje nuk jemi vetëm e shef që mami bëhet merak ose motra, vajza, mbesa nipi sepse nuk di as si ta shpjegosh atyre.

Ideja është që ne jemi çuna mbajmë inate por nuk është zgjidhje që unë ti bëj një të keqe dikuj vetëm pse ai ma bëri mua, unë këto i kam bërë kur isha 18 ose 20 vjeç po jo tani kur e mendoj se kundërshtarët e mi i kam 40 vjeç them me vete a do të rriten ndonjëherë.