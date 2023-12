Tragjedi në një familje në Greqi/ I ati i dehur i sulmon nënën, 35-vjeçari merr thikën dhe e masakron

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një familje orët e para të së dielës në Peristeri të Greqisë, ku një 35-vjeçar ka goditur me thikë babain e tij.

Viktima, i cili është grek me origjinë nga Uzbekistani, është goditur disa herë me thikë nga i biri.









“Nuk dëgjova zëra, nuk dëgjova asgjë, erdhi policia, ishte kaos. Ata kanë jetuar këtu për 15 vjet, ndonjëherë mund të dëgjonim zhurmë nga brenda shtëpisë. Policia ka ardhur sërish. Viktima rrinte duke pirë”, tha një fqinj.

Para hetuesve grekë 35-vjeçari tregoi se i ati ushtronte dhunë ndaj nënës së tij, ndërsa momentin e krimit tha se 62-vjeçari kishte qenë i dehur dhe ka tentuar sërish të sulmojë gruan e tij.

Në tentativë për të mbrojtur nënën e tij, ai ka kapur thikën dhe e ka goditur për vdekje të atin, ndërsa pak më pas ka lajmëruar vetë policinë dhe ka njoftuar për krimin.

Pas arrestimit, 35-vjeçari është dërguar në spital për t’i bërë qepjet në dorë, pasi ka mbetur i plagosur edhe nga furia me të cilën ka goditur babain e tij 62-vjeçar.