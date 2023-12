U publikuan pamje të tjera ku shihet shumë afer me Bucin, Santiana e shqetësuar: Unë e njoh partnerin tim, ai letrën ma dërgoi që ta përfundojë lidhjen

Buci dhe Santiana kanë zhvilluar një bisedë në dhomën e gjumit, ku kanë komentuar lojën e tyre brenda në shtëpi, afrimitetin e shumëfolur duke përmendur edhe partnerët e tyre jashtë.









Santiana është shprehur te Buci pak e shqetësuar për të dashurin e saj jashtë. Ajo tregon që i dashuri i saj e urren botën e televizionit dhe nuk ka as rrjete sociale, duke shprehur se ajo po del shumë keq në szrin e publikut.

Banoroja më tutje shprehet se e ka mërzitur shumë, sepse as ajo nuk do të ndihej mirë nëse do t’i shihte këto gjëra. Ndërsa Santiana fillon të flasë për letrën që mori nga i dashuri, e bindur që ai ia dërgoi që ta përfundojë lidhjen. “E di që është kështu, sepse e njoh” – është shprehur ajo.

