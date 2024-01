“Ledion Liço do të jetë moderator i ‘Big Brother VIP'”/ Nga numri i banorëve deri tek Luiz Ejlli! Sara Hoxha zbulon detaje nga BBVIP 3…

Producentja e Big Brother VIP Albania, Sara Hoxha e ftuar mbrëmjen e sotme në “Më lër të flas”, ka zbuluar detaje të reja nga edicioni i tretë i këtij formati.









Ajo konfirmoi se në moderimin e këtij edicioni, do të jetë bashkëshorti i saj Ledion Liço.

Ndërsa për herë të parë Sara Hoxha dha detaje mbi “Big Brother VIP 3”, ku theksoi se numri i banorëve do të jetë dy herë më i madh se vitin e kaluar. Ndërsa shtoi se nuk do të mungojnë as surprizat.

Gjithashtu ajo foli për fituesin e “Big Brother VIP 2”, Luiz Ejlli, për të cilin tha se ai e gjeti “çelësin” për të fituar zemrat e publikut.