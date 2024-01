Nëna e kërkuar për vrasjen e 2 fëmijëve të saj arrestohet në Mbretërinë e Bashkuar, fillimisht e paraqiti ngjarjes si…

Një nënë nga Kolorado e dyshuar për vrasjen e dy fëmijëve të saj dhe tentativën për të vrarë një të tretë është arrestuar në Mbretërinë e Bashkuar, sipas policisë lokale.









Autoritetet lëshuan një urdhër arresti për Kimberlee Singler me akuza për vrasje dhe tentativë vrasjeje pasi djali i saj 7-vjeçar dhe vajza 9-vjeçare u gjetën të vdekur në një shtëpi dhe vajza e saj 11-vjeçare u dërgua në spital, ka raportuar CNN. Singler u arrestua “pa incidente” në një vend të paidentifikuar në MB të shtunën, sipas Departamentit të Policisë së Kolorados Springs.

“Detektivët me njësinë e vrasjeve të Departamentit të Policisë së Kolorados Springs vazhdojnë të punojnë ngushtë me agjencitë e shumta të zbatimit të ligjit në ndjekjen e hetimeve në vazhdim”, thuhet në njoftim. Departamenti tha se më shumë informacion në lidhje me arrestimin do të jepet në një konferencë shtypi në një datë të mëvonshme.

Policia fillimisht iu përgjigj shtëpisë së Singler më 19 dhjetor pasi mori një telefonatë në 911 për një vjedhje. Kur mbërritën, ata gjetën të vdekur djalin e saj 7-vjeçar dhe vajzën 9-vjeçare, thanë autoritetet. Ata gjetën gjithashtu Singlerin dhe vajzën e saj 11-vjeçare të mbijetuar, të cilët u dërguan të dy në spital.

Singler fillimisht u konsiderua viktimë, bazuar në raportin fillestar të vjedhjes, por ajo u bë e dyshuar ndërsa hetimi u zbulua, tha më parë policia e Kolorados për CNN. Ajo fillimisht ishte bashkëpunuese me policinë, por më pas ndërpreu bashkëpunimin dhe policia nuk mundi të vihej në kontakt me të.

“Derisa të kishim një arsye të mundshme, nuk ishim në gjendje ta mbanim atë për asnjë arsye,” tha më parë për CNN Ira Cronin, oficere e informacionit publik në Departamentin e Policisë në Kolorado Springs.

Vajza e saj 11-vjeçare doli nga spitali pak ditë pas ngjarjes. Ajo po shërohet nga plagët e saj dhe nuk është me nënën e saj, shtoi Cronin. Singler përballet me katër akuza për vrasje të shkallës së parë dhe dy akuza për tentativë vrasje. Akuzat për çdo krim të supozuar u dyfishuan për shkak se fëmijët ishin nën moshën 12 vjeç, sipas një njoftimi për shtyp.