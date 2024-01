Nga Tina Turner tek Matthew Perry, kush janë disa prej figurave të shquara botërore që u thamë ‘lamtumirë’ gjatë 2023-it. Koha për të kujtuar ata që humbëm…

Ndërsa viti po mbyllet, është koha për të përkujtuar ata që kemi humbur në 12 muajt e fundit.









Ikonat e muzikës duke përfshirë Tina Turner, Burt Bacharach dhe Sinead O’Connor janë ndër figurat e famshme që fatkeqësisht vdiqën në vitin 2023, së bashku me yjet e skenës dhe ekranit si Raquel Ëelch, Mattheë Perry dhe Sir Michael Gambon, dhe legjendat e sportit Sir Bobby Charlton, Terry Venables dhe Gianluca Vialli.

Të famshëm të tjerë që vdiqën këtë vit përfshijnë Paul O’Grady dhe Barry Humphries, së bashku me emra të njohur nga bota e politikës dhe biznesit, si Mohamed Al Fayed dhe Silvio Berlusconi.

Ndërsa viti 2023 po përfundon, ja një vështrim prapa në jetën dhe karrierën e atyre nga bota e muzikës, filmit, TV, modës, sportit, familjes mbretërore, politikës dhe biznesit, të cilëve u kemi thënë lamtumirë.

JANAR

Një nga këngëtarët më me ndikim të rock-ut të viteve 1960 dhe 1970, kantautori amerikan David Crosby bashkëthemeloi të dy The Byrds dhe Crosby, Stills And Nash – më vonë Crosby, Stills, Nash dhe Young.

Ai u fut në Rock & Roll Hall of Fame si anëtar i të dy grupeve, dhe gjithashtu lëshoi ​​disa disqe si interpretues solo.

Crosby vdiq në moshën 81-vjeçare, pas një sëmundjeje të gjatë.

Legjenda britanike e rrokut Jeff Beck u bë i famshëm me The Yardbirds dhe vazhdoi të bëhej një yll solo që përfshiu hard rock, xhaz, blues dhe madje edhe opera në muzikën e tij.

I njohur për dashurinë e tij për të improvizuar, ai fitoi tetë çmime Grammy dhe si Crosby u fut dy herë në Rock & Roll Hall of Fame. Në vitin 2022, ai publikoi një album bashkëpunues me mikun e tij Johnny Depp, i cili ishte një nga interpretuesit e shumtë të ndryshëm – duke përfshirë Luciano Pavarotti, Rod Steëart, Macy Grey, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May dhe Cyndi Lauper – me të cilët ai punoi mbi vjet.

Ai vdiq në moshën 78-vjeçare për shkak të meningjitit bakterial.

Heroi i futbollit italian Gianluca Vialli ishte djali i një milioneri të vetë-bërë, i cili u rrit në një rezidencë në Lombardi – por paratë nuk mund të blinin aftësinë e tij natyrore si futbollist.

Ai ishte më i njohur në Mbretërinë e Bashkuar për kohën e tij me Chelsean, klubi për të cilin ai shënoi 40 gola në 88 ndeshje midis 1996 dhe 1999. Më pas ai u bë trajner – duke fituar Kupën FA me klubin në të dy rolet. Para se të transferohej në Londër, ai kishte luajtur për Juventusin, i cili nënshkroi atë në atë që ishte një marrëveshje rekord në vitin 1992.

Pas vdekjes së tij, në moshën 58-vjeçare, homazhet përshkruanin një futbollist jashtëzakonisht të aftë – por edhe një njeri të dashur.

Si fëmija i vetëm i “Mbretit të Rock ‘n’ Roll”, Lisa Marie Presley ishte trashëgimtarja e vetme e pasurisë së babait të saj Graceland dhe dukej e destinuar për një jetë mbretërore muzikore.

Ajo vazhdoi të kishte karrierën e saj në qendër të vëmendjes, duke shënuar dy albume në 10 më të mirët në SHBA, dhe ishte e martuar në mënyrë të famshme me Michael Jackson dhe Nicholas Cage. Por jeta e saj u përfshi nga tragjedia, duke përfshirë humbjen e djalit të saj në 2020. Presley vdiq në moshën 54-vjeçare pasi pësoi një arrest kardiak në shtëpinë e saj në Calabasas, Kaliforni.

Aktori i lindur në Yorkshire, Julian Sands ishte më i njohur për rolet e tij në filma, duke përfshirë A Room Ëith A Vieë, Arachnophobia, Leaving Las Vegas dhe Ëarlock, si dhe paraqitjet televizive në 24, Smallville dhe Banshee. Në vitet para vdekjes së tij, ai ishte shfaqur në shfaqjet skenike të një personi duke recituar poezinë e Harold Pinter, John Keats dhe Percy Shelley.

Një alpinist dhe alpinist i etur, 65-vjeçari u raportua i zhdukur në janar 2023 pasi nuk u kthye nga një udhëtim në rajonin Mount Baldy të maleve San Gabriel në Kaliforni. Vdekja e tij nuk u konfirmua deri në qershor, kur u zbuluan eshtrat e tij.

SHKURT

Një nga kantautorët më të mëdhenj të shekullit të 20-të, Burt Bacharach shkroi më shumë se 500 këngë – të cilat vazhduan të interpretoheshin nga më shumë se 1200 artistë të ndryshëm – gjatë karrierës së tij shtatë dekadash. Një pianist i aftë dhe kompozitor, ai ishte gjashtë herë fitues i Grammy-së dhe tre herë fitues i Oskarit, talenti i të cilit i bëri krahasime me të mëdhenjtë e muzikës, përfshirë George Gershëin, Cole Porter dhe Richard Rodgers. Me kalimin e viteve ai bashkëpunoi ose shkroi për të gjithë, nga Dionne Ëarëick dhe Aretha Franklin te Tom Jones dhe madje edhe Dr Dre.

Chuck Jackson, një këngëtar amerikan R&B, i cili ishte një nga artistët e parë që regjistroi me sukses materialin nga Bacharach dhe tekstshkruesi Hal David, vdiq vetëm disa ditë pas kompozitorit, në moshën 85-vjeçare. Bacharach vdiq në moshën 94-vjeçare, me homazhe të bëra nga artistë të të gjithë moshave.

Raquel Ëelch ishte një bombë e Hollivudit, karriera e së cilës zgjati më shumë se 50 vjet, duke përfshirë 30 filma dhe dhjetëra seriale televizive dhe paraqitje. Ajo fitoi një Golden Globe për aktoren më të mirë në 1975 për rolin e saj në The Three Musketeers, dhe u shfaq në filma hit duke përfshirë Legally Blonde më vonë në karrierën e saj. Megjithatë, falë publicitetit ikonik që ende shfaq Ëelch-in me bikini prej lëkure dreri, është roli i saj në fantazinë e aventurës parahistorike të vitit 1966 “Një milion vjet para Krishtit” për të cilin ajo do të mbahet mend më shumë, pavarësisht se ka vetëm disa rreshta dialogu në film. Ylli vdiq në moshën 82-vjeçare pas një sëmundjeje të shkurtër.

MARS

Ylli i dashur televiziv dhe komediani Paul O’Grady u bë i famshëm falë personazhit të tij të drag queen Lily Savage, por më vonë u bë një thesar kombëtar edhe me emrin e tij. Gjatë karrierës së tij, ai drejtoi një numër shfaqjesh duke përfshirë The Paul O’Grady Shoë, Blind Date dhe For The Love Of Dogs, si dhe Blankety Blank në fund të viteve ’90 nën maskën e Savage. Ai gjithashtu u shfaq në shfaqje televizive si Dr Ëho dhe Holby City. Prezantuesi u nderua me një MBE për shërbime ndaj argëtimit në vitin 2008, duke i shtuar një listë të arritjeve duke përfshirë një TV BAFTA, një çmim britanik për komedinë dhe një çmim televiziv kombëtar. Ai ishte gjithashtu i njohur për dashurinë e tij për kafshët, veçanërisht qentë, pasi ishte ambasador i Battersea Dogs and Cats Home që nga viti 2012. Ai vdiq në moshën 67-vjeçare pasi pësoi një aritmi të papritur kardiake.

Aktori Lance Reddick ishte më i njohur për rolin e tij në dramën kriminale The Ëire, e cila u shfaq për pesë sezone midis 2002 dhe 2008 dhe u vendos në qytetin e tij të lindjes, Baltimore. Ai gjithashtu luajti në ekskluzivitetin e filmit John Ëick së bashku me yllin Keanu Reeves dhe shprehu komandantin Zavala në serinë e lojërave Destiny. Ai vdiq papritur në moshën 60-vjeçare.

PRILL

Komedian, satirist, autor, producent, yll i Ëest End, shkrimtar, piktor, argëtues i lindur: Barry Humphries i bëri të gjitha. Personazhet e tij përfshinin Sir Les Patterson – diplomatin e shëmtuar “fallus” që dikur ndoqi Kylie Minogue nga skena në Royal Festival Hall – dhe “njeriun e mërzitshëm të periferisë” Sandy Stone. Por ai ishte sigurisht më i njohur për Dame Edna Everage, një yll i vetë-përshkruar nga gjiga, e njohur për spektaklet e saj ekstravagante, zgjuarsinë më të shpejtë, dyfishtë dhe dashurinë për lulet e gladiolit, e cila ishte padyshim eksporti më i madh i komedisë në Australi. Ai ishte ripranuar në spitalin e Sidneit pas komplikimeve pas operacionit në kofshë dhe vdiq në moshën 89-vjeçare.

Harry Belafonte ishte një këngëtar dhe aktor fitues i Grammy, Emmy dhe Tony, i cili u bë një aktivist për të drejtat civile. I mbiquajtur pa dëshirë “Mbreti i Kalypsos”, ai ishte kryesisht përgjegjës për sjelljen e muzikës Karaibe në një audiencë ndërkombëtare në vitet 1950 dhe këngëtari i parë – në çdo zhanër – që shiti një milion disqe brenda një viti.

Kënga e tij Jump In The Line (Shake, Senora) pati një ringjallje kohët e fundit para vdekjes së tij, duke u bërë virale në TikTok në 2020. Ai ishte gjithashtu një nga interpretuesit e parë me ngjyrë që fitoi një ndjekës të gjerë në film, duke luajtur në filma duke përfshirë Carmen Jones, Ishulli në diell dhe shanset kundër së nesërmes. Në vitin 2022, ai u përfshi në Rock & Roll Hall of Fame, duke u bërë personi më i vjetër që ka marrë këtë nder. Dhe krahas karrierës së tij në argëtim, ai ishte një aktivist i përkushtuar që punoi ngushtë me Martin Luther King Jr gjatë Lëvizjes për të Drejtat Civile të viteve 1950 dhe 1960. Ai vdiq në moshën 96-vjeçare me gruan e tij në krah.

MAJ

Tina Turner ishte Mbretëresha e Rock’n’Roll-it, ylli me praninë elektrike në skenë dhe një nga zërat më të mëdhenj të dekadave të fundit. Ajo u bë e famshme në vitet 1960 së bashku me ish-bashkëshortin Ike Turner, me klasikët River Deep, Mountain High, Proud Mary dhe Nutbush City Limits ndër hitet e tyre. Pas ndarjes së tyre, ajo foli më vonë për abuzimin në familje, me një hapje që ishte novatore në atë kohë.

.Historia e Turner u dokumentua në një film të vitit 1993 me Angela Bassett, i cili fitoi tre çmime Oscar, dhe gjithashtu u përjetësua në një shfaqje të njohur në Ëest End që vazhdon në kujtesën e saj. Ajo vdiq në moshën 83-vjeçare në shtëpinë e saj në Zvicër.

QERSHOR

Glenda Jackson, e cila vdiq në moshën 87-vjeçare, ishte njëkohësisht një aktore fituese e çmimit Oscar dhe një ish-deputete laburiste, një artiste që iu kthye politikës pas më shumë se tre dekadash në skenë dhe ekran. Ajo fitoi Oscarin për aktoren më të mirë në vitin 1970 për interpretimin e saj si një artiste kokëfortë në adaptimin e regjisorit Ken Russell të romanit Ëomen in Love të DH Laërence dhe përsëri tre vjet më vonë për komedinë romantike A Touch Of Class. Pavarësisht karrierës së saj të suksesshme në argëtim – ajo gjithashtu fitoi dy çmime Emmy dhe një Tony – ajo kurrë nuk kishte ndonjë interes në aspektet sociale dhe magjepsëse të industrisë dhe iu përkushtua politikës në vitet 1990, e zemëruar nga dëmi që besonte se po i shkaktohej. mbi klasat punëtore nga ish-kryeministrja konservatore Margaret Thatcher. Por një rikthim në argëtim e pa atë të fitojë një BAFTA në vitin 2020 për portretizimin e saj të një gruaje që vuante nga demenca në Elizabeth Is Missing, dhe para vdekjes së saj kishte përfunduar së fundmi xhirimet e The Great Escaper së bashku me Michael Caine.

Vdekja e ish-kryeministrit kontrovers italian Silvio Berlusconi i dha fund një prej karrierave politike më të gjalla dhe më të diskutueshme të kohëve të fundit. Senatori 86-vjeçar dhe lideri i partisë Forza Italia ishte përballur me një sërë skandalesh financiare dhe seksuale, të cilat e bënë atë figurën më polarizuese në Italinë moderne. Festat, ku përfshiheshin prostituta, shkaktuan një skandal të madh në vend. I njohur për personalitetin e tij të guximshëm dhe të egër, ai udhëhoqi Italinë tre herë nga 1994-1995, 2001-2006 dhe 2008-2011, duke u larguar nga posti i kryeministrit për herë të fundit në vitin 2011, ndërsa Italia iu afrua një krize borxhi të stilit grek. Ai vdiq pasi mori trajtim për një infeksion të mushkërive të lidhur me leuçeminë kronike.

KORRIK

Këngëtarja irlandeze Sinead O’Connor ishte më e njohur për këngën e saj të vitit 1990 Nothing Compares 2 U, këngë që e bëri atë një yll global, pjesërisht për shkak të videos së saj të famshme. Ajo ishte e njohur po aq për pikëpamjet e saj të hapura, mbi tema të tilla si feja, lufta dhe feminizmi, ashtu si edhe për muzikën e saj – në vitin 1992, ajo grisi në mënyrë famëkeqe një foto të Papa Gjon Palit II në Saturday Night Live për të protestuar kundër abuzimit në kishës katolike. O’Connor u konvertua në Islam në vitin 2018 dhe ndryshoi emrin e saj në Shuhada Sadaqat, por prapë performoi me emrin e saj të vjetër. Gjatë gjithë karrierës së saj ajo regjistroi 10 albume në studio dhe u nominua për tetë Grammy – duke fituar në 1991 për performancën më të mirë muzikore alternative për “I Do Not Want What I Haven’t Got”. Ajo vdiq në moshën 56-vjeçare.

I njohur për performancat e tij me një sërë yjesh nga Frank Sinatra te Lady Gaga, këngëtari legjendar i popit dhe xhazit Tony Bennett shiti miliona disqe në mbarë botën dhe fitoi 20 Grammy, duke përfshirë një çmim për arritje të jetës. Një nga këngëtarët e fundit të mëdhenj të Amerikës, ai publikoi albumin e tij të parë në mesin e të 20-tave në vitin 1952 dhe vazhdoi të renditej në listën e listave në SHBA në çdo dekadë pasuese të jetës së tij. I përshkruar nga Sinatra si “këngëtari më i mirë në biznes”, Bennett vazhdoi të performonte mirë deri në të 90-at, edhe pasi u diagnostikua me Alzheimer. Dueti i tij i vitit 2011 me Amy Winehouse, Body And Soul, ishte kënga e fundit që ajo regjistroi para vdekjes së saj.

Me më shumë se 70 albume në emrin e tij, ai është ndoshta i vetmi artist që ka pasur albume të reja në listë në SHBA në vitet 1950, ’60, ’70, ’80, ’90, 2000, 2010 dhe 2020 – dhe në 2014 , ai theu rekordin e tij si artisti më i vjetër i gjallë që arriti në krye të tabelës javore të albumeve Billboard 200. Ai vdiq në moshën 96-vjeçare.

Aktorja dhe këngëtarja britaniko-franceze Jane Birkin ishte gruaja që frymëzoi çantën e stilistëve Hermes Birkin, e cila ishte më e njohur për këngën e saj hit Je t’aime… moi non plus”, me ish-partnerin e saj Serge Gainsbourg. Aftësitë e saj të aktrimit përfshinin filmin e vitit 1966 Bloë Up, në të cilin ajo u shfaq në mënyrë kontroverse lakuriq në një skenë seksi treshe, dhe komedinë e krimit Kaleidoscope po atë vit. Ajo gjithashtu luajti në një adaptim të vitit 1978 të Agatha Christie’s Death on the Nil dhe filmin misterioz Evil Under the Sun në 1982.

GUSHT

Biznesmeni me origjinë egjiptiane Mohamed Al Fayed njihej më së shumti si ish-pronari i dyqanit të mallrave Harrods dhe klubit të futbollit Fulham. Ai e ndërtoi pasurinë e familjes së tij në prona të paluajtshme, anije dhe ndërtim, fillimisht në Lindjen e Mesme dhe më pas në Evropë. Pasi u transferua në Londër në vitet 1960, ai shpejt u bë mik i familjes mbretërore dhe shoqërisë së lartë dhe bleu biznese të profilit të lartë, duke përfshirë hotelin Ritz në Paris. The Sunday Times Rich List 2021 raportoi se Al Fayed dhe familja e tij kishin rreth 1.7 miliardë paund. Djali i Al Fayed, producenti i filmit Dodi Fayed, dhe Princesha Diana vdiqën më 31 gusht 1997 kur makina e tyre u përplas në një tunel rrugor në Paris, ndërsa ata përpiqeshin të kalonin fotografët paparacët me motoçikleta. Ai bëri një fushatë të gjatë pas vdekjes së tyre, duke pretenduar se përplasja nuk ishte një aksident dhe se ishte orkestruar nga shërbimet britanike të sigurisë. Biznesmeni vdiq në moshën 94-vjeçare dhe u varros më pas në Xhaminë Qendrore të Londrës në Regent’s Park.

SHTATOR

Komediani dhe imituesi Mike Yarwood u bë një emër i njohur në vitet 1960 dhe 1970, duke tërhequr audiencë të madhe televizive për imitimet e tij të politikanëve dhe figurave të tjera publike. Suksesi i tij fillestar erdhi të dielën mbrëma në London Palladium, në të cilin ai u shfaq për herë të parë në 1964, përpara se të priste shfaqje në BBC me emrin e tij. Subjektet e përshtypjeve të Yarwood përfshinin ish-kryeministrin laburist Harold Wilson, rivalin e tij konservator Ted Heath, intervistuesin politik Robin Day, komentatorin e ligës së regbisë Eddie Waring dhe menaxherin e futbollit Brian Clough. “Show Mike Yarwood (1977) mban rekordin për audiencën më të madhe të ditës së Krishtlindjes prej 21.4 milionë shikuesish,” tha Royal Variety Charity në një deklaratë pas vdekjes së tij në moshën 82 vjeçare. “Ai lë pas një boshllëk të pamatshëm në industrinë e argëtimit. “

TETOR

Matthew Perry fitoi famë botërore duke luajtur Chandler Bing në sitcom-in e viteve 1990 Friends, së bashku me Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow dhe David Schëimmer. Prapa skenave, ai luftoi me varësinë, për të cilën foli hapur teksa publikoi kujtimet e tij, Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing, në vitin 2022. Ai gjithashtu punoi për të ndihmuar të tjerët që vuanin probleme të ngjashme. Pas vdekjes së tij në moshën 54-vjeçare, në emër të tij u krijua një fondacion për të “nderuar trashëgiminë e tij” dhe për të ndihmuar të tjerët që “luftojnë me sëmundjen e varësisë”. Pesë yjet e tij të Friends publikuan një homazhe të përbashkët, duke thënë: “Ne ishim më shumë se thjesht shokë të aktorit. Ne jemi një familje.”

Sir Bobby Charlton ishte një fitues i Kupës së Botës në Angli dhe një legjendë e Manchester United. Në një karrierë 17-vjeçare si mesfushor për klubin, ai luajti 758 ndeshje dhe shënoi 249 gola – që të dyja ishin rekorde të vjetra derisa Ryan Giggs dhe Ëayne Rooney tejkaluan arritjet e tij në 2008 dhe 2017 respektivisht. Për Anglinë, ai luajti 106 herë dhe shënoi 49 gola. I njohur për përulësinë, disiplinën dhe aftësinë e tij sportive, ai nuk u përjashtua kurrë gjatë kohës së tij si lojtar i Anglisë dhe as për Manchester United. Fitoret e tij përfshinin Kupën Evropiane, tre tituj të ligës angleze si dhe FA Cup. Pasi u tërhoq nga loja në 1976, ai shkoi në stërvitje dhe themeloi një skemë rinore që përfshinte David Beckham në mesin e pjesëmarrësve. Ai iu bashkua bordit të drejtorëve të United në vitin 1984, ku qëndroi për 39 vjet – dhe e bindi bordin në 1986 që të emëronte Sir Alex Ferguson, i cili dha 38 trofe gjatë gati 27 viteve në krye.

DHJETOR

Poeti, shkrimtari dhe aktori britanik Benjamin Zephaniah kishte 14 koleksione me poezi dhe pesë romane të botuara gjatë gjithë karrierës së tij. Ai gjithashtu aktroi, duke luajtur rolin e Jeremiah Jesus në serialin hit Peaky Blinders. I lindur dhe rritur në zonën Handsëorth të Birminghamit, ai kishte disleksi dhe e la shkollën në moshën 13-vjeçare, duke mos qenë në gjendje të lexonte apo të shkruante. Por atij iu dha një makinë shkrimi e vjetër manuale dhe filloi të interpretonte poezi në “sistemet zanore të Birminghamit”. Ai hodhi poshtë një OBE në vitin 2003, duke thënë se Mbretëresha duhet të ndalojë “të vazhdojë me perandorinë”.

Zephaniah vdiq në moshën 65-vjeçare, tetë javë pasi u diagnostikua me një tumor në tru.

Aktori koreano-jugor Lee Sun-kyun ishte më i njohur për rolin e tij në filmin fitues të çmimit Oscar Parasite, i cili bëri histori kur u bë filmi i parë në gjuhë të huaj që u shpall filmi më i mirë në vitin 2020. Lee, i cili luajti babain e pasur Park Dong-ik, fitoi gjithashtu një çmim të Screen Actors Guild, së bashku me shokët e tij të aktorit, për rolin e tij në komedinë e zezë.

Aktori ishte gjithashtu i njohur për rolet e tij kryesore në filmat e Koresë së Jugut, duke përfshirë thrillerin e vitit 2012 “Helpless” dhe “All About My Ëife” të vitit 2014, dhe ishte kryesuesi në “Dr Brain” të Apple TV+ – seriali i parë origjinal në gjuhën koreane në platformën e transmetimit – për të cilin ai mori një nominim për çmimin ndërkombëtar Emmy. Ai vdiq në një vetëvrasje të dukshme, në moshën 48-vjeçare.