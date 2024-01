Probleme në çështjet s*ksuale dhe financiare, këto janë shenjat me fat dhe më pafat të javës së parë të vitit 2024

Java e parë e Vitit të Ri nuk fillon me këmbën e djathtë, pasi në Vitin e Ri kemi Venusin në Shigjetar me Saturnin tek Peshqit, që vendos sërish kufizime dhe kufij në dashuri.









Më 1 janar Mërkuri dhe Shigjetari, më në fund kthehen në rrugën e duhur, duke zgjidhur dhe duke i dhënë fund vuajtjeve dhe vonesave. Në të njëjtën ditë, Marsi kalon në Bricjap, duke ngjallur disa ose mërzitur të tjerë.

Le të shohim se cilat do të jenë shenjat me fat dhe pafat të javës:

Shenjat me më shumë fat

Bricjapi dhe Demi i dhjetëditëshit të parë do i zvarrisin gjërat edhe këtë javë, pasi përveç që Jupiteri vazhdon t’i favorizojë, vazhdimisht sjell mundësi e zgjidhje për çështje të vështira, kanë edhe Marsin që i mobilizon për të marrë masa.

Ata do të mbrojnë interesat e tyre, do të vendosin në stolin e tyre çdo ngatërrestar, ndërsa do të kenë edhe mundësinë, veçanërisht Demi, të drejtojnë punët e tyre e t’i mbyllin ato.

Nga data 2 e muajit e në vazhdim ata shtrojnë çështjet e tyre seksuale dhe financiare, ashtu si Akrepat, ndërkohë që edhe psikologjia e Bricjapit ndryshon dhe fiton më shumë optimizëm dhe energji pozitive.

Shenjat me më pak fat

Gaforret, Dashi dhe Peshoret pritet të kenë një ftohje këtë javë, pasi Marsi në Bricjap vjen i vendosur për të penguar këdo që shkon kundër urdhrave dhe rregullave.

Situata befas bëhet serioze, melodramat, historitë e errëta, emocionet, pakujdesia dhe zakonet e këqija të së shkuarës përfundojnë këtu në marrëdhëniet e tyre, në shtëpi apo në biznes do të marrin përgjegjësinë për veprimet e tyre, por edhe të zgjidhin çështje të ndërlikuara.

Kështu ata i hyjnë punës, duke lënë pas atmosferën e bukur të festave, ndaj janë të pritshme tensione dhe reagime, në ambientin e tyre.