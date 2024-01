Shenjat e horoskopit që do të martohen në vitin 2024

Një vit i ri me synime dhe hapa të reja jetën e të gjithëve. Por cilat janë shenjat që mund të shkojnë drejt altarit?

Demi ka një dëshirë të lindur për stabilitet dhe përkushtim, ndaj nuk është aspak e çuditshme që ata të zyrtarizojnë një marrëdhënie në të cilën ndihen të sigurt në vitin 2024. Jupiteri, planeti i zyrtarizimit të marrëdhënieve, i jep favorin e tij pikërisht Demit dhe lajmi i mirë mund të vijnë deri në fund të majit.

Binjakët

Ndryshimet në profesionet tuaja ju afrojnë më shumë me partnerin dhe kështu të dy e kuptoni se keni një lidhje të qëndrueshme. Ju ndani dobësitë dhe ndjeni nevojën për t’u afruar edhe më shumë, duke hedhur hapin tjetër në marrëdhënien tuaj. Saturni që ndikon në jetën tuaj shoqërore dhe Jupiteri në shenjën tuaj do ta bëjnë zyrtarizimin e marrëdhënies suaj të duket si gjëja më logjike dhe është.

Gaforrja

Pasi të keni punuar siç duhet me veten dhe të keni zgjedhur partnerin tuaj me kritere të përshtatshme për ju, atëherë martesa është i vetmi hap logjik që duhet të hidhni. Plutoni, duke lënë shenjën tuaj të kundërt, Bricjapin, është përgjegjës për ndryshimet dinamike. Së bashku me Neptunin nga shenja e Peshqve ju lejojnë të realizoni ëndrrat tuaja.