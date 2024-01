Dy makina përplasen me njëra-tjetrën, lëndohet një nga drejtuesit dhe një pasagjer

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në në fshatin Qerret i Vjetër, ky dy mjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Policia bën me dije se për pasojë ka mbetur i lënduar drejtuesi i mjetit dhe një nga pasagjerët.

Dy të lënduarit janë nisur drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore, ndërsa ka nisur puna për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 20:20, në fshatin Qerret i Vjetër, automjeti tip “Volksëagen” me drejtues shtetasin 53 vjeç, është përplasur me automjetin tip “Toyota” me drejtues shtetasin tjetër.

Si pasojë e përplasje, është dëmtuar drejtuesi i automjetit tip “Volksëagen” dhe pasagjeri në këtë mjet, shtetasi 43 vjeç, të cilët ndodhen në spital, në kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit