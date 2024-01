Parashikimi i horoskopit 2 Janar, ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi









Mërkuri dhe Venusi janë në formë të mirë dhe me ardhjen e pranverës ato bëhen edhe më të forta dhe më të sigurta. Entuziazmi juaj do t’ju lejojë të jeni në harmoni me partnerin/en tuaj. Ditë me pesë yje edhe për beqarët, dashuria, puna dhe fati do të jenë në krye! Përfitoni nga kjo ditë për të filluar të punoni në një punë që mund t’ju sjellë përfitime.

Demi

Zakonisht nuk doni t’i mbyllni marrëdhëniet definitivisht, por tani është koha për ta kthyer faqen. Ju duhet më shumë qetësi të shikoni për të ardhmen. Në këtë ditë, zemrat e vetmuara mund të nisin një marrëdhënie vetëm nëse do jenë totalisht të bindur. Diskutimet dhe polemikat kanë vënë një tendosje në marrëdhëniet tuaja në punë, jini diplomatik dhe gjithçka do të vendoset poshtë.

Binjakët

Hëna sot do t’ju ndihmojë të mbani marrëdhënie të mira dhe distancën e duhur midis rregullave dhe ëndrrave. Mbrëmja do të kalojë e bukur në intimitet me partnerin/en, mundësi edhe për të planifikuar të ardhmen e një çifti. Beqarët do të kenë kredencialet e duhura për të kryer një histori dashurie të lindur kohët e fundit. Me favorizimin e yjeve, nuk do të jetë e vështirë për të zënë pozicione udhëheqëse në punë, sepse ju mund të jepni edhe më të mirën tuaj.

Gaforrja

Ditë e madhe për të lindurit e Gaforres! Aleanca e Hënës me Mërkurin dhe Jupiterin ju bëjnë optimistë. Impulse të mëdha pasioni për çiftet. Është gjithashtu një moment interesant edhe për ata që janë vetëm që duhet të marrin vendime në lidhje me çështjet private dhe familjare. Është koha për projekte të formateve të mëdha, në këtë fazë ju jeni në gjendje të krijoni plane me të vërtetë të jashtëzakonshme!

Luani

Nëse keni marrëdhënie të mbyllura, ose keni marrë vendime vendimtare, tani mund të rishikoni hapat më tej. Është një periudhë interesante për të zgjidhur problemet e pazgjidhura, veçanërisht ato sentimentale. Beqarët do të duhet të merren me një ish që kthehet, kini kujdes nga thashethemet. Mund të ketë vështirësi nga pikëpamja ekonomike, por situata juaj e punës po përmirësohet.

Virgjëresha

Shmangni polemikat dhe kritikat, partneri/ja nuk mund të durojë komentet tuaja. Jini edhe më pak të ngurtë me veten dhe bëni një pushim për të reflektuar. Hëna nuk është më në opozitë dhe beqarët mund t’i afrohen një personi. Ju po përmirësoni vazhdimisht pozicionin tuaj, madje edhe rezultate më të mira ju presin në punë.

Peshorja

Hëna miqësore do t’ju mësojë vlerën e intuitave, të gjërave që bëhen me zemër. Pasioni do të jetë në krye për një person që ju doni, nga ana e të cilit/ës nuk do të mungojë entuziazmi. Yjet do përmirësojnë të gjitha marrëdhëniet emocionale për beqarët dhe kjo do bëjë të ndihen më pak të vetmuar. Në vendimet tuaja profesionale mos lejoni të ndikoheni nga pritjet e të tjerëve, por vetëm nga tuajat.

Akrepi

Sot mund të ballafaqoheni me guxim me sqarime në një mënyrë më aktive sesa në të kaluarën. Momente tensioni në çift, por që do të kalojnë shpejt. Ditë interesante dhe pozitive për ata që janë vetëm, do të jeni përpara nëse veproni para se të jetë tepër vonë. Mundësi të reja për të rritur perspektivat në punë, mos harroni të tregoni se jeni me vlerë.

Shigjetari

Dinamikë dhe aktivë, sot ju do të tregoni entuziazmin tuaj në të gjitha fushat. Ju e dini se si ta magjepsni partnerin/en dhe të kënaqni çdo nevojë të tij/saj sot është prioriteti juaj! Periudhë me fat në dashuri edhe për beqarët, shpirti binjak është pranë jush, mjafton ta gjeni atë. Ju mund të arrini objektiva të mëtejshme, por më parë duhet të zgjidhni një çështje që ju pengon.

Bricjapi

Nuk është koha e duhur për të ekspozuar shumë, madje edhe në dashuri mund të keni distancuar veten nga dikush që ju ka zhgënjyer. Për çiftet e konsoliduara, marrëveshja është shumë e mirë. Për beqarët që duan të bien në dashuri ka takime interesante, nuk duhet t’i humbisni! Në sferën profesionale mund të ketë disa tensione, më mirë të jeni të kujdesshëm me fjalë dhe të shmangi mospërputhjet.

Ujori

Hëna dhe Mërkuri do të jenë gati për të mbrojtur sektorin sentimental të Ujorëve. Sot do të ketë shumë momente të ëmbla dhe romantike. Beqarët do të kenë një dëshirë të madhe për të ndryshuar disa aspekte të jetës së tyre, për të qenë më të qetë. Disa dyshime profesionale ju mundojnë, por ende është herët për të marrë vendime të mëtejshme.

Peshqit

Shqetësimi për të dashurin/ën ju ka mbajtur në tension, por tani jeni të lirë nga të gjitha kufizimet dhe mund të vendosni pa vonesë. Megjithatë, jepini shpjegime personit që ka qenë afër jush deri më tani. E marta pritet të jetë një ditë e ngjeshur për ata që janë vetëm, do ketë shumë lajme në horizont. Ju jeni arkitektët e fatit tuaj, kështu që duhet të lëvizni për të ndryshuar jetën tuaj të punës.