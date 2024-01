Dy shpërthime në Iran/ Mbi 100 të vrarë në ceremoninë për nder të gjeneralit Soleimani J

Zyrtarët iranianë thanë se si pasojë e dy shpërthimeve të njëpasnjëshme brenda 15 minutash në një varrezë në Kerman të Iranit, u vranë 100 persona dhe u plagosën 170 të tjerë. Shpërthimet kishin si objektiv një ceremoni përkujtimore me rastin e katër vjetorit të vdekjes së gjeneralit Qassem Soleimani. Ky u fundit u vra në vitin 2020 në Irak gjatë një sulmi me dron amerikan. Ngjarja vjen mes tensionesh të rritura në Lindjen e Mesme për shkak të luftës mes Izraelit dhe Hamasit në Rripin e Gazës.









Deri tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, që në mediat shtetërore iraniane u quajt një sulm “terrorist”.

Ndërsa Izraeli ka kryer sulme në Iran lidhur me programin e tij bërthamor, ai ka kryer atentate me objektiva të qartë dhe jo bombardime që kanë vënë në shënjestër viktima në masë. Në të kaluarën grupet ekstremiste sunite, përfshirë grupin e Shtetit Islamik, kanë kryer sulme në shkallë të gjerë duke vrarë civilë në Iranin me shumicë shiite, por jo në Kerman, një qytet rreth 820 kilometra në juglindje të Teheranit, e që ka qenë relativisht i qetë.

Irani gjithashtu është përballur me protesta masive në vitet e fundit, përfshirë ato që pasuan vdekjen e 22-vjeçares Mahsa Amini në 2022 e cila ishte ndaluar nga policia e ashtuquajtur e moralit. Vendi gjithashtu ka qenë në shënjestër të grupeve në mërgim, me sulme që datojnë që nga trazirat që pasuan Revolucionin Islamik të vitit 1979.

Pamjet filmike nga vendngjarja dukej se tregonin se shpërthimi i dytë ndodhi rreth 15 minuta pas të parit. Një shpërthim i dytë, i mëvonshëm, shpesh përdoret nga militantët për të goditur personelin e urgjencës që reagon në vendngjarje dhe për të shkaktuar më shumë viktima.

Soleimani njihej si arkitekti i aktiviteteve ushtarake rajonale të Iranit dhe konsiderohet si një ikonë kombëtare në mesin e mbështetësve të teokracisë së Iranit. Ai ka ndihmuar në garantimin e sigurisë për qeverinë e Presidentit sirian Bashar Assad, pasi protestat kundër tij gjatë asaj që njihet si Pranvera Arabe e vitit 2011, u kthyen në një luftë civile dhe më vonë në një luftë rajonale, që vazhdon edhe sot.

Soleimani ishte relativisht i panjohur në Iran, deri në momentin kur Shtetet e Bashkuara sulmuan Irakun në vitin 2003. Popullariteti dhe mistika e Soleimanit u rrit pasi zyrtarët amerikanë kërkuan vrasjen e tij lidhur me ndihmën në armatosjen e militantëve me mjete eksplozive, që u përdorën për të vrarë dhe gjymtuar trupat amerikane./VOA